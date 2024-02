Ecco il "Carnevalon" in centro. Scatta lo stop per vetro e alcolici

Al via oggi il ‘Carnevalon’, vietati vetro e alcolici oltre i cinque gradi. La sfilata dei carri allegorici è in programma alle 14, ma la festa proseguirà fino alle 18. Sanzioni salate per chi non rispetterà i divieti: si va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Via Cavallotti, via Portici Ercolani, piazza Manni, piazza del Duca, via Chiostergi, via Oberdan, piazza Saffi, corso 2 Giugno e piazza Garibaldi saranno off limits per le auto e i divieti saranno in vigore dalle 13 fino alle 19. Come per ogni manifestazione, sarà in vigore il divieto di introdurre vetro oppure metalli, ma sarà anche vietato somministrare alcolici oltre i cinque gradi, il tutto per garantire che la festa si svolga in sicurezza. Un palco è stato allestito in piazza Garibaldi, dove terminerà la sfilata dei carri e inizierà la festa con tanta musica, colori e divertimento. Per consentire la partecipazione al Carnevale di tutti gli alunni delle scuole, oggi il servizio di mensa sarà sospeso negli asili, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie della città. Una sfilata all’insegna della dolcezza: il Comune ha preparato seicento chilogrammi di caramelle da lanciare durante la sfilata, cinquanta cartoni contenenti dodici buste da un chilo per un costo di 2.125 euro. A partecipare al ‘Carnevalon’ saranno anche i carri allegorici delle frazioni, che già nello scorso week-end hanno sfilato per le vie delle rispettive frazioni, come da tradizione. Oggi saranno presenti anche i carri provenienti dal Comune di Montemarciano e da Ponte Rio. A seguire i carri ci saranno anche le atlete di numerose associazioni sportivi, che dunque allieteranno la sfilata con la serie di esibizioni. si. sa.