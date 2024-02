Ecco il cartellone ancora in bilico. Settanta appuntamenti da febbraio

Quattro pagine di programma, da febbraio a dicembre, per una settantina di appuntamenti: ecco, mese per mese, cosa (condizionale d’obbligo) dovrebbe prevedere. Si parte dai primi giorni di febbraio con Ancona Jazz alla Mole e Amici della Musica, la stagione teatrale Recremisi al Panettone, la serata di letture e le presentazioni di libri alla Casa delle Culture. Ricchissimo il programma di marzo, in gran parte grazie alle rassegne appena citate, tra cui si aggiungono gli spettacoli del Tout le Cirque al Panettone (sempre Recremisi) e alle tante iniziative alla Casa delle Culture di Vallemiano che vanno avanti anche nel mese di aprile. A maggio, tra le altre cose, Sineglossa presenta la guida Nonturismo Anfibia di Ancona con passeggiate e installazioni. A giugno inizia il cartellone estivo con Itinerari, la settimana internazionale Riea con Accademia 56 e a fine mese l’atteso appuntamento con La punta della lingua, il festival internazionale di poesia.

Sempre a giugno e soprattutto a luglio dovrebbero partire gli appuntamenti con cinema, Sconcerti off e Lazzabaretto alla Mole, mentre proseguono gli eventi alla Casa delle Culture e al Mattatoio 46. Il mese di agosto, verso la fine e a cavallo con settembre, è caratterizzato dal festival Adriatico Mediterraneo, un appuntamento tradizionale e di altissima qualità. Arci, oltre al Lazzabaretto, lancia Acusmatiq, Sconcerti off ancora. Restando a settembre è da definire la data degli eventi di Sineglossa al Cardeto. A ottobre invece, dal 23 al 27, è tempo di Cinematica Festival curato dall’associazione Ventottozerosei, mentre tra novembre c’è uno degli eventi più amati e attesi dalla città, Corto Dorico, che già lo scorso anno ha cambiato ubicazione lasciando quasi del tutto la Mole Vanvitelliana e organizzando le serate finali al cinema Italia.