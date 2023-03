Ecco il centro dei cantieri Sarà un marzo di passione

Lavori stradali, cantieri e ruspe: il marzo di passione per i residenti di piazza Pertini e zone limitrofe. Prosegue senza sosta l’intervento per il nuovo manto stradale lungo via san Martino, un’opera che richiederà altri dieci giorni di cantiere almeno, in grado tuttavia di ridare alla città una strada di vitale importanza al massimo splendore dopo che era stata ridotta a un colabrodo. Le tanto temute conseguenze per la viabilità nella zona centrale non si sono verificate. Il volume di traffico è sì aumentato in via Palestro, via Montebello e soprattutto in corso Stamira, via Vecchini e via Giannelli, ma senza provocare alcuna problematica seria. Il vero nodo, in realtà, è la concatenazione di cantieri attivi nella zona di piazza Pertini che stanno rendendo la vita molto difficile a residenti e operatori commerciali. Via San Martino è chiusa e con essa l’omonima galleria, ma che dire dei lavori su via Montebello, a partire dal cantiere dell’ex Stracca. Dopo aver smaltito la demolizione dell’ex plesso scolastico ora si sta procedendo alla realizzazione delle fondamentale del condominio di lusso che sorgerà su quel sito. Stando a quanto riferito da chi si occupa della vendita degli appartamenti i lavori stanno procedendo in maniera regolare e il palazzo ‘Green’ dovrebbe essere inaugurato entro l’estate del 2024. Se non bastasse, di fianco al grande cantiere dell’ex Stracca, sullo spigolo di largo Donatori del Sangue sono in corso lavori per il rifacimento della facciata di un altro palazzo. Lunedì, infine, verrà svelato il progetto per i lavori del nuovo Rettorato e gli uffici amministrativi dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona. Un cantiere molto importante che andrà a impattare a lungo sulla viabilità urbana del centro creando altri disagi alla circolazione e ai residenti.