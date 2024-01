Ecco il Concertino Burro e Salvia. Sul grande schermo nel film di Risi

Il ‘Concertino Burro e Salvia’ da giovedì sarà sui grandi schermi. Uscirà infatti giovedì nelle principali sale cinematografiche l’ultimo film di Marco Risi, "Il punto di rugiada", per la produzione Fandango e Rai Cinema. La band musicale jesina "Concertino burro e salvia" compare in due importanti scene, nelle quali interpreterà proprio se stessa. I musicisti – che hanno già all’attivo partecipazioni importanti, tra le quali il compleanno del sottosegretario Vittorio Sgarbi – suoneranno facendo la parte di se stessi nella villa/casa di riposo per anziani dove si svolgono alcune delle più significative sequenze del film. "La collaborazione con Marco Risi – spiegano dal ‘Concertino Burro e Salvia’ – è nata per merito dello sceneggiatore Riccardo de Torrebruna, che abbiamo avuto il piacere e la fortuna di conoscere alcuni anni fa durante una cena-concerto qui nelle Marche. Riccardo si è ricordato di noi quando si è trattato di contattare un gruppo musicale per le scene in questione. È seguito un colloquio con Marco Risi, figlio del grande Dino. Con Marco si è creata una sintonia immediata, anche ricordando le sequenze del film paterno "Straziami ma di baci saziami", che ha per protagonisti alcuni personaggi della nostra regione. Ci sembra perciò importante segnalare e dare un po’ di rilievo alla nostra partecipazione, in quanto realtà musicale marchigiana attiva ormai da ventuno anni, a una produzione così significativa". Nel film Carlo (Alessandro Fella), un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto, per il quale è condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel (Roberto Gudese), un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa (Lucia Rossi), infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età, nel quale la condivisione, il conforto e l’accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.