Ecco il concerto spettacolo sugli Abba

Una serata imperdibile per gli amanti degli Abba, il più famoso gruppo della storia del pop svedese, e in assoluto tra le band più importanti degli anni Settanta, se non altro da un punto di vista commerciale. Domani (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona andrà in scena ‘Mania – The Abba Tribute’, un concerto-spettacolo interamente dedicato alla formazione che fu capace di conquistare il mondo con una serie di canzoni fresche e orecchiabili, capaci quindi di conquistare subito i favori del grande pubblico.

Dopo i sold registrati paesi come Australia, Cina e Stati Uniti d’America, per non contare l’Europa e in particolare le date italiane, nel capoluogo marchigiano arriva un concerto coinvolgente che celebra la musica degli Abba in modo fedele, rispettoso e appassionato, ripercorrendo i ricordi speciali di quando la band proveniente dal nord Europa dominava le classifiche radio internazionali.

Splendidi i costumi, le luci e le coreografie, anche se come è facile aspettarsi è la musica, suonata rigorosamente dal vivo, ad essere la grande protagonista dello spettacolo.

Basti citare i titoli di alcune canzoni: "Mamma Mia", ‘Fernando’, "Voulez Vous", "Dancing Queen", "Winner Takes It All", "Super Trouper" e tutte le hit più amate in una serata che si preannuncia ricca di emozioni, per vecchi e nuovi amanti della band.

Nella presentazione dello spettacolo si legge: "Sarà impossibile rimanere seduti a teatro: e allora alzatevi e ballate!". Un invito a cui sicuramente risponderanno in molti. Una curiosità: il nome del gruppo è un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri (Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid). Benny Andersson è sempre stato il leader del quartetto, in quanto oltre a cantare suonava pianoforte, tastiere, sintetizzatori (compreso il mitico Moog), Mellotron, fisarmonica, campane tubolari e marimba.

L’anno dell’affermazione degli Abba fu il 1974, quanto gli svedesi vinsero l’Eurovision Song Contest, e pubblicarono il loro secondo album, ‘Waterloo’, il primo di una lunga serie di successi. Questi i prezzi dei biglietti: poltronissima 48 euro; poltrona 48 euro; prima galleria 38 euro; seconda galleria 38 euro, palchi laterali 32 euro; terza galleria 32 euro. Per informazioni: 071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org.

La biglietteria in via della Loggia è sempre aperta al pubblico un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.