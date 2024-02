Ecco il cortometraggio realizzato dai detenuti

Corsi per imbianchini, manutentori di aree verdi, addestratori di cani, operatori di canili, operatori di piercing e tatuaggi: con queste e altre attività i detenuti nei penitenziari marchigiani sono stati impegnati negli ultimi mesi in un ciclo di progetti rieducativi finanziati con risorse regionali. Tra le iniziative di formazione e recupero, erano previsti anche interventi di mediazione linguistica e culturale e la realizzazione di un cortometraggio per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle esperienze formative dei detenuti. Ebbene, il cortometraggio è stato realizzato, si chiama "Techne, l’arte del saper fare". ll docufilm è stato realizzato da Scolastica srl, centro di formazione culturale e professionale accreditato dalla Regione e il progetto coordinato dalla direttrice Giovanna Giacchetti. Il docufilm sarà presentato giovedì (ore 15.30) nella sala consiliare. Alla proiezione interverranno le autorità regionali e comunali, il vicesindaco Giovanni Zinni e l’assessore alle politiche sociali Manuela Caucci; sono stati inoltre invitati i direttori degli istituti penitenziari marchigiani.