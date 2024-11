Ecco il Falconatale: "Un mix di musica, luci e proiezioni"

Alza l’asticella, il sindaco Stefania Signorini: "Sarà uno spettacolo incredibile". E poi annuncia: "Prevediamo un mix suggestivo di luci, fuochi, proiezioni e musica".

Sono le parole utilizzate ieri, in conferenza stampa, per presentare parte del grande show del 7 dicembre in piazza Mazzini, con il quale verranno accesi alberi e luminarie in città, per aprire ufficialmente il Falconatale 2024. Un cartellone ricco, svelato dinanzi a rappresentanti di associazioni, commercianti e sponsor che hanno contributo, assieme al Comune, a predisporre una serie di eventi che proseguiranno fino all’Epifania.

Lo start, appunto, tra sette giorni. Quando, nel salotto buono della città, gli acrobati di fama internazionale incanteranno la comunità con una performance di colori, effetti scenografici e neve. Spettacolo curato da Alcmena Multimedia Show. Già dal mattino, invece, l’isola pedonale di via Bixio riabbraccerà la seconda edizione delle ‘Delizie dei maestri pasticcieri’.

Parole chiave, per Signorini, sono state "coralità e condivisione" con l’intera comunità "per organizzare iniziative ricche di emozione".

E nel dettaglio: "Voglio ringraziare tutti per averci permesso di offrire un Natale diffuso sul territorio", aggiunge. Da Palombina al centro, per arrivare alla Castelferretti alluvionata dove, ricorda l’assessore alla Cultura Marco Giacanella, "sarà l’amministrazione ad accollarsi le spese per le luminarie", solitamente pagate dai commercianti, "in segno di solidarietà e vicinanza per quello che hanno vissuto", il bis di Signorini.

L’idea, per l’intero territorio, è che il Natale possa generare divertimento e presenze a beneficio delle attività economiche. "Con gli operatori ci siamo incontrati più volte per condividere la programmazione e auspichiamo che gli eventi possano fungere da volano per attrarre visitatori anche nelle nostre attività, tutte molto qualificate", il punto dell’assessore al Commercio Ilenia Orologio.

Tra le mille attrazioni del Falconatale, l’arrivo della casa di Babbo Natale, affiancata dal villaggio di Santa Claus all’ex Mercato Coperto e, nel locale accanto, da villaggi natalizi in miniatura, attrazioni organizzate dalla New Event.

E ancora il concerto tributo a Ennio Moricone in piazza Mazzini, lo spettacolo delle farfalle luminose e i cori scolastici. Essenziale la sinergia con le realtà musicali e associative. Fino al 6 gennaio Falconara sarà animata da mercatini artigianali e di beneficenza, attrazioni e animazioni per bambini, concerti, esibizioni di danza.

Luci e installazioni faranno vivere l’atmosfera di festa in ogni quartiere. La vera novità arriverà a Castelferretti, che diverrà il regno dei bambini, "cui è dedicato il nostro Natale", chiude il sindaco. Nei fine settimana, a partire dal 14 dicembre, ecco la Fabbrica del Cioccolato che porterà neve artificiale, giocolieri, acrobati e laboratori. In primo piano anche i presepi, che caratterizzeranno frazioni e le grotte del Castello di Falconara Alta. Aspettando sabato 7 dicembre, per l’inaugurazione, in realtà il primo atto lo si avrà tra due giorni, 1 dicembre. Ed è un regalo di Natale da scartare in anticipo. Ovvero, il concerto del cantautore italiano Michele Pecora – per lui un ritorno a casa – che si esibirà alle 17.30 all’auditorium Fallaci.

Giacomo Giampieri