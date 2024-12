Ecco il "Family Show" con Matteo Fraziano

Divertimento per grandi e piccoli oggi (ore 17.30) in piazza Boccolino a Osimo. La centralissima location si trasformerà nel palcoscenico ideale per il ‘Family Show’ che avrà come protagonisti Matteo Fraziano, il vincitore di ‘Tu si que vales 2024’ e Nicola Pesaresi, il ventriloquo della Tv. Fraziano presenterà un affascinante spettacolo di ombre cinesi. Più o meno lo stesso che ha conquistato la giuria del talent. E’ stato scritto che grazie a lui ‘le ombre cinesi non sono mai state così interessanti’. Matteo Fraziano ha iniziato la carriera come illusionista, per poi ‘specializzarsi’ nelle ombre che si trasformano in animali, persone e oggetti. Nicola Pesaresi da parte sua sarà ‘accompagnato’ dalla scimmietta Isotta, il pupazzo a cui dà voce con rara abilità.