Ecco il festival del graphic novel. Eventi e incontri per Read and paint

"Read and paint", festival del graphic novel, il primo di questo genere nelle Marche in Italia sbarca anche a Jesi e a Moie di Maiolati Spontini per la direzione artistica del musicista e performer Davide Morresi.

Dopo il taglio del nastro del festival domenica a Mombaroccio si proseguirà il 24 marzo con una data speciale alla biblioteca La fornace di Moie (ore 18). In scena "Vota a strisce" un omaggio alla carriera di Mauro Ciccarè, disegnatore di fumetti, illustratore ed eccellenza marchigiana e docente all’Accademia di Belle arti di Macerata.

"Ripercorrere la sua vita e la sua carriera – spiegano Davide Morresi e Luca Pantanetti, writing coach, accanto all’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli – significa assistere alla crescita dell’illustrazione e del fumetto in Italia dagli anni Ottanta in poi, quando ha cominciato a pubblicare su riviste italiane e straniere".

L’evento clou di questo festival a valenza regionale è quello del 7 aprile (ore 18, ingresso libero su prenotazione) quando andrà in scena uno spettacolo innovativo e sperimentale proprio nel cuore della città di Jesi: alla biblioteca planettiana. "La proposta – spiegano i promotori - un ideale ‘Aspettando Ratàtà’, il Festival di illustrazione, fumetto, disegno ed editoria indipendente che arriverà a Jesi la settimana successiva è unica nel suo genere. Si tratta di uno spettacolo in realtà virtuale con visori 3D". "La storia che non ho mai disegnato" il titolo dello spettacolo idealmente collocato nel mondo dei famosi "Scarabocchi di Maicol e Mirco". L’accesso sarà consentito solo su prenotazione e fino a esaurimento posti (60 quelli disponibili prenotabili dalla prossima settimana).

Lo spettacolo sarà attorno allo spettatore grazie agli speciali occhiali 3D ma in sala sarà presente Maicol & Mirco, pseudonimo di Michael Rocchetti detto Maicol, noto fumettista e disegnatore che vive a Grottammare. Originariamente lo pseudonimo indicava un duo, composto anche da Mirko Petrelli. Complessivamente sono sei gli incontri del festival i quali si svolgeranno dal 16 marzo al 21 aprile, tutti basati sul tema della multidisciplinarietà nella forma letteraria e artistica del graphic novel. Dopo l’evento di Moie e quello di Jesi, il 13 aprile sarà la volta di Offida con la presentazione del biopic "Giacomo Leopardi: L’infinito" di Giorgio Martone.

Per informazioni: 349 2625590 oppure associazioneready@yahoo.com.

Sara Ferreri