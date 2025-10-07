Ecco il "Festival delle storie": il filo conduttore sono i racconti

In arrivo una tre giorni di storie e racconti: è il "Festival delle storie-un paese pieno di storie" che si svolgerà da venerdì in piazza Vittorio Veneto a Camerata Picena. L’evento, organizzato dall’Associazione Acchiappasogni, dal Comune di Camerata Picena e dal Centro Sociale l’Incontro, con il patrocinio di Nati per Leggere Marche e con la collaborazione dell’IC "Matteo Ricci" di Polverigi, offre numerose iniziative aventi un unico filo conduttore: le storie e il racconto.

Venerdì si inizia con la giornata dedicata alle scuole: la mattina il Festival va a scuola, con una serie di proposte dedicate agli alunni e alle alunne e, nel pomeriggio, le scuole collaborano alla preparazione del Festival. A seguire, sabato e domenica 12 l’appuntamento è per tutti in piazza Vittorio Veneto dalle 16 alle 19.

"Abbiamo voluto pensare – spiegano gli organizzatori - proprio a tutti gli interessi e a tutti i gusti che possono ruotare attorno ad un tema così ampio. E quindi ci saranno: laboratori creativi, incontri scientifici e formativi, punti di lettura della biblioteca comunale e delle biblioteche amiche limitrofe, punto lettura NpL, giochi, spettacoli: cantastorie, burattini e teatro, presentazioni di libri. E ancora il Furgolibro, il camper di Radio Incredibile, spazi di vendita di libri per bambini e ragazzi a cura delle librerie "Mary Lennox" e "Oh che bel castello".

"Per quest’anno – aggiungono - ci piace, inoltre, festeggiare insieme l’anniversario di due importanti personaggi legati ai bambini e ai ragazzi di altri tempi: la Pimpa di Altan che compie 50 anni e agli 80 anni di Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren"

"Il Festival delle Storie – commenta l’assessore alla cultura Silvia Burattini - rappresenta per Camerata un momento prezioso di incontro, cultura e formazione, capace di avvicinare grandi e piccini alla magia del racconto e alla scoperta del sapere. Questa iniziativa valorizza il talento locale e promuove la lettura come strumento fondamentale per la crescita delle nuove generazioni".

"Organizzare questo evento – aggiunge la direttrice artistica Melissa Conigli - è un viaggio nella bellezza, che vorremmo trasmettere ai bambini e alle bambine affinché siano stimolate la loro creatività e lo sguardo sulla meraviglia, per immaginare e costruire mondi ricchi di scambio e relazione".

Tutti gli eventi sulla pagina Facebook Il festival delle storie 2025.