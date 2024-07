Ecco il festival "Non a voce sola". Da Barbara Alberti a Galimberti

E’ "Miracoli" il tema che farà da filo conduttore della rassegna itinerante "Non a voce sola – Dialoghi al femminile", ideata e curata da Oriana Salvucci. Dopo alcune anteprime che hanno avuto come protagoniste, fra le altre, Serena Dandini e Lucia Tancredi, l’iniziativa entrerà nel vivo giovedì (ore 21.15) in piazza Risorgimento a Chiaravalle, dove protagonista sarà la scrittrice Barbara Alberti, la quale presenterà il suo libro "Tremate, tremate. Le streghe son tornate", definito come "affilato, irriverente, ironico e controcorrente". Martedì 16 (ore 21.15) la rassegna si sposterà in piazza Roma a Camerano, dove è in programma l’incontro con Umberto Galimberti "L’io e il noi. Il primato della Relazione". Filosofo, saggista e psicoanalista, Galimberti è un intellettuale che gode di grande popolarità. Non a caso sarà protagonista anche di un secondo appuntamento della rassegna, quello del 13 settembre al Teatro Romano di Falerone. Titolo dell’incontro: "Lo spaesamento e l’etica del viandante".

Tra i due eventi citati, ‘Non a voce sola’ farà tappa al Chiostro del Convento Francescano di Monte San Pietrangeli (lunedì 22), dove interverrà Franco Arminio (‘Canti della gratitudine’), in piazza Unità d’Italia a Montecassiano (giovedì 25), dove il teologo Stefano Mancuso parlerà di ‘Fitopolis, la città vivente’, e al Chiostro di San Francesco di Monterubbiano (9 agosto), luogo in cui Loredana Lipperini e Lucia Tancredi parleranno appunto di ‘Miracoli’. Dopo l’incontro con Veronica Raimo alla Torre del Parco di Camerino (6 settembre) il programma si chiuderà il 26 settembre al Palazzo della Signoria di Jesi con Adriana Cavarero e Lucia Tancredi (‘Donne che allattano cuccioli di lupo. Icone dell’ipermaterno’).

In realtà la direttrice artistica Oriana Salvucci annuncia una ulteriore ospite, Lella Costa, che dovrebbe essere il 17 luglio a Magliano di Tenna, e "qualche sorpresa in più". "Non a voce sola" è realizzata con il patrocinio del Consiglio regionale, presieduto da Dino Latini, e della Commissione regionale pari opportunità, presieduta da Maria Lina Vitturini. Il primo parla di una manifestazione "unica nel suo genere, che riscuote di anno in anno sempre maggiore successo, grazie all’impegno di organizzatori e Commissione regionale pari opportunità". Vitturini sottolinea che "numerosi nomi di spessore si alterneranno nel corso del festival, come sempre molto partecipato, dove è possibile ritrovarsi per riflettere a tutto tondo su diverse tematiche, con particolare attenzione all’universo femminile".

Raimondo Montesi