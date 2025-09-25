Ecco il festival "Similitudini" tra poesia, giustizia e libertà

La poesia che resiste agli anni, che attraversa i secoli e che si fa portatrice di messaggi di pace, giustizia e libertà, che scuote gli animi contro l’indifferenza. E’ il tema del festival "Similitudini", che il 4 e il 5 ottobre porterà a Jesi talk, concerti, mostre e installazioni. L’obiettivo è rendere la poesia accessibile a tutti, ponendola in dialogo con le altre arti. Un’idea nata dall’associazione Liberi Pensieri di Trecastelli, e sostenuta dal Comune e dalla Biblioteca Planettiana. Tra gli ospiti più attesi c’è il giornalista e autore televisivo Sigfrido Ranucci, conduttore di ‘Report’, che sabato 4 (ore 18) nella Biblioteca Planettiana presenterà il suo libro ‘La Scelta’. Ranucci, da anni in prima linea per la difesa della liberta` dell’informazione, racconterà se stesso e il suo lavoro. Prenotazione obbligatoria (info.similitudini@gmail.com e 0731538387).

Il festival si inaugurerà alle ore 16.30 con il vernissage della personale di Elena Giustozzi, ‘La forma dell’acqua. Osservazioni ai margini dello sguardo’. L’artista marchigiana abiterà gli spazi della Pinacoteca a Palazzo Pianetti, creando linee di connessione possibili tra le arti visive, la propria produzione e la poesia. Tutti elementi tenuti assieme dal fil rouge della Resistenza.

Dopo Ranucci la Biblioteca ospiterà il talk e il concerto ‘Il suono della resistenza’ (ore 21, prenotazione obbligatoria) della band La Casa del Vento. Il gruppo toscano vanta oltre trent’anni di carriera musicale e culturale, ed è sempre sensibile ai temi della memoria e della giustizia sociale. Non a caso ha collaborato, tra gli altri, con Patti Smith, che li ha voluti spesso al proprio fianco su alcuni prestigiosi palchi e in studio per due brani (‘Seneca’ e ‘Costantine’s Dreams’).

Domenica 5 (ore 17) si inizierà con ‘Lettere dei condannati a morte della Resistenza’, Due classi quinte dell’Istituto Cuppari Salvati leggeranno in tre luoghi (Cortile della Biblioteca, piazza della Repubblica e corso Matteotti) alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza. Tra gli eventi della giornata c’è il teatro in loop dell’attore Paolo Mazzanti, che alla Biblioteca Planettiana porterà in scena la vicenda poetica e umana del poeta e combattente nella Resistenza Franco Matacotta. E’ una performance per otto spettatori alla volta, in sei turni (dalle ore 18 alle 20.30; prenotazione obbligatoria).

Il festival si chiuderà alle ore 21, sempre nella Biblioteca Planettiana, con ‘Parlami di Gaza’, mostra itinerante che racconta la Palestina di ieri, oggi e domani, con le letture di Mervat Alramli, sceneggiatrice e scenografa, i suoni di Mohammed Abu Senjer, musicista, e le fotografie di Ahmad Jarboa, infermiere e fotografo, tutti palestinesi.