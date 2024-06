Ecco il "Festival Urbano delle Arti": eventi dal porto agli scavi archeologici

Una rassegna nata per ‘abitare’ gli spazi di una città, attraverso i più diversi linguaggi performativi. Accade a Senigallia con ‘Collegamenti - Festival Urbano delle Arti’, organizzato dal Collettivo Collegamenti.

Ogni performance è pensata per valorizzare gli spazi urbani attraversati. Il porto, ad esempio, diventa lo scenario per passeggiate interattive legate al mare, musicate dal poli-strumentista Simone Bellezze; negli scavi archeologici rivive la classicità grazie al ciclo di lezioni-spettacolo sull’antichità a cura del filosofo e performer Cesare Catà, in collaborazione con il Festival Regionale TAU/Teatri Antichi Uniti e Senigallia Sotterranea. La Libreria Mondadori e Palazzetto Baviera ospiteranno presentazioni performative e teatrali dei testi editi da Ibride per l’edizione 2024 di ‘Collegamenti Edizioni’: la collezione di taccuini interattivi ‘Parole Camminate’ di Francesca Berardi e la drammaturgia contemporanea ‘E fuori piove’ con gli attori Filippo Mantoni e Michele Nardi.

Spazio anche agli aperitivi teatrali presso l’Osteria Palazzo Barberini, con monologhi comici e lezioni-spettacolo, e alle arti visive e alla fotografia nella sala espositiva Visionaria con gli scatti di alcuni dei fotografi che hanno collaborato al progetto ‘Parole Camminate’: Paolo Monina, Walter Ferro, Delia Biele, Giorgia Pevere, Massimo Renzi, Luca Lucci. Tanti gli appuntamenti fino al 9 luglio. Due quelli previsti martedì.

Alla banchina di levante del porto (ore 19.30) passeggiata interattiva con cuffie wifi sulla leggenda ‘Medusa, Gorgone degli Abissi’ (ingresso gratuito; prenotazioni 3479237933). Nell’area archeologica La Fenice ci sarà ‘Carattere e Destino’, lezione-spettacolo interattiva sugli dei e gli eroi a cura di Cesare Catà (biglietti su vivaticket.com; prenotazioni 3479237933).

Doppio appuntamento anche martedì 18. Alla banchina di levante (ore 19.30) la passeggiata interattiva riguarderà ‘Mitì, Sirena del Conero’, mentre nell’area archeologica La Fenice (ore 21.30) spazio a ‘Orfeo, le Selkies e Mi nonnu - Storie d’amore e di fantasmi dal folklore ellenico, celtico e marchigiano’ a cura di Cesare Catà. Tra gli eventi del programma spicca quello del 25 giugno (ore 21.30) nell’area archeologica La Fenice. E’ ‘L’urlo della Farfalla’, lezione spettacolo su Jim Morrison e il mito di Dioniso a cura di Cesare Catà. Chiusura il 9 luglio (ore 19) all’Osteria Palazzo Barberini con ‘Vita tragicomica’, che prevede l’aperitivo e i monologhi comici di Filippo Mantoni e Francesca Berardi.