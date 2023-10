Ecco il fotovoltaico alla scuola Montessori

Sono stati ultimati nel giro di poco i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dell’immobile che ospita la scuola primaria e d’infanzia elementare Montessori in via XXV Aprile a Castelfidardo. "Una spesa complessiva di 90mila euro che ha permesso di rendere autosufficiente la struttura da un punto di vista energetico riducendo al contempo l’impatto ambientale – spiega il sindaco Roberto Ascani illustrando il progetto che rientra nel più ampio di efficientamento -. L’impianto installato ha una potenza di 27,88 kWp ed oltre a produrre energia per l’autoconsumo metterà a disposizione l’eccedenza tramite dei meccanismi di scambio. Un’opera che rientra nella politica dell’Amministrazione mirata al risparmio energetico e alla sostenibilità mediante abbattimento dell’inquinamento provocato dai gas".