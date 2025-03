"Ecco il futbol a passo di Milonga"

Uno spettacolo per tre ‘personaggi’. I primi due sono Renato Cesarini, quello dell’omonima ‘zona’, e Omar Sivori, talentuoso e irriverente, da lui stesso scoperto. Il terzo è Maradona, il che dovrebbe bastare. Stasera (ore 21) alle Muse si parla di calcio, per chi non l’avesse capito, ma non solo. A farlo è Federico Buffa, il più grande storyteller sportivo italiano. Il suo "La Milonga del Fútbol" rende omaggio a tre campioni ‘speciali’ e a un Paese, l’Argentina, dove il calcio è tutto, o quasi. Senza dimenticare l’Italia, ovviamente, anche perché Cesarini era di Senigallia...

Federico Buffa, perché questi tre campioni?

"Io sono molto appassionato di Argentina, e volevo raccontare il Novecento argentino. Gli argentini praticamente non hanno partecipato alle due guerre mondiali, anche se nel 1945 dichiarano guerra alla Germania... Vogliono entrare nella scia del mondo alleato vincitore, perché vogliono organizzare il Mondiale del ‘50. Ma i brasiliani, che in guerra le loro truppe le hanno mandate, si aggiudicano l’evento. Detto questo, in Argentina nel ‘900 è successo di tutto. Il calcio accompagna il secolo". Già da quanto ha detto si capisce che il rapporto tra argentini e calcio è molto forte.

"Beh, per dire, il calcio in Argentina è arrivato molto prima che in Italia. La prima partita si gioca nel 1867. La giocano gli inglesi, e gli argentini guardano, ma già alla fine del secolo gli argentini giocano, e tanto. Nel ‘900 il loro football cresce esponenzialmente, e diventa il punto di riferimento per tutti quelli che non seguono il calcio inglese. Perché loro hanno un modo di giocare la palla che nessuno ha all’epoca. Gli argentini inventano l’amore per il calcio".

Non solo uno spettacolo sul calcio, il suo, vero?

"Parto dall’emigrazione italiana, perché Cesarini nasce a Senigallia. Seguo la strepitosa parabola di Renato, che a un anno è già a Buenos Aires. Lui scopre Sivori, ‘italiano’ di terza generazione. I suoi nonni sono andati là. Cesarini lo vede, se lo porta al River, la propria squadra, lo cresce. Sivori diventa una stella. Viene alla Juventus, perché per Cesarini solo lì può andare. E Cesarini lo ritroverà in Italia, sia come suo allenatore sia come allenatore di una squadra avversaria".

Non abbiamo ancora citato Maradona.

"Sivori è l’uomo che viene designato per consolare Diego, che nel 1978 non è stato convocato da Menotti ai Mondiali in Argentina, cosa che non gli perdonò mai. I due dieci mancini avranno un rapporto molto privilegiato. A Maradona è dedicata la terza parte dello spettacolo. Comunque, tutti e tre sono italiani o con radici italiane, tutti e tre hanno giocato in Italia, tutti e tre erano numeri dieci, e in tre hanno vinto dieci scudetti".

Tutti e tre giocatori, e uomini, ‘estremi’, per così dire.

"Tre calciatori con caratteristiche diverse, ma tutti sensazionali, a loro modo. E tutti e tre avevano una notevole vena di follia, se no non sarebbero dei numeri dieci argentini. Cesarini aveva una vita notturna leggendaria, che faceva disperare la Juventus. Si sapeva che tornava a casa alle 4 di mattina, ma poi era il miglior giocatore del campionato".

Ed ha compiuto l’impresa di ‘domare’ un cavallo pazzo come Sivori.

"Sì, ma va detto che per Sivori lui era come il padre morto giovane. Lo diceva lui stesso: è stato il padre che non ho mai avuto".

E la famosa ‘zona Cesarini’? "Lui segna un gol fantastico allo scadere di Italia-Ungheria del 1931. Un giornalista piemontese si inventa questa espressione che è l’unica dello sport a essere entrata nella lingua italiana. Ma è più citata che nota".

Raimondo Montesi