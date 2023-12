Ecco il futuro del porto. Il molo Clementino è sempre in bella vista: si attende il ministero

La Conferenza dei Presidenti ieri al Mit, penultimo passaggio prima dell’atto formale di recepimento del Documento di programmazione strategica dell’Autorità di Sistema del Medio Adriatico. Di fatto manca soltanto l’ufficialità sulla vidimazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Dpss, rivisto e corretto prima di essere spedito a Roma nel novembre scorso. Alla riunione di Roma ieri c’era ovviamente anche il presidente Vincenzo Garofalo. Adesso manca davvero l’ultimo atto, una pura formalità, ossia l’intesa tra il Ministero e le Regioni che compongono i sette porti dell’Adsp, Marche e Abruzzo.

Una formalità perché di fatto, attraverso un documento protocollato, la Regione Marche ha già dato il suo parere favorevole sul documento. Con l’ok al Dpss si passa dalla fase programmatoria alla pianificazione. Nel documento, per quanto riguarda la parte dedicata al porto di Ancona, confermati tutti gli obiettivi che faranno parte del futuro Piano regolatore portuale, in sostituzione di quello vigente, datato 1988.

Penisola, lungomare nord, nuova stazione marittimabiglietteria, interazione porto-città e, soprattutto, molo Clementino per le Grandi Navi da crociera: dentro il Dpss c’è e resta tutto inalterato, compresa l’opera crocieristica che prevede la creazione di un hub di Msc. Cade dunque l’ultimo velo e con esso i malintesi e la confusione politico-istituzionale, con due fronti eterogenei e discordanti tra loro. La banchina in discussione, trasformata grazie alla variante del 2019 approvata dal consiglio comunale (non più soltanto a uso militare ma anche commerciale e crocieristico nello specifico), è alla fase finale del percorso progettuale con il documento definitivo.

Per ricevere l’ultimo ‘ok’ prima del bando di gara e dell’affidamento dei lavori serve la Via, la Valutazione d’impatto ambientale, ma se la nuova amministrazione avesse davvero voluto bloccare l’iter del Molo Clementino avrebbe dovuto presentare un parere contrario nel Dpss entro il 12 settembre scorso: quel parere non è mai stato espresso. In ordine di tempo si parte prima con il molo Clementino, sebbene l’Authority ci stia lavorando ormai da tempo (compresa l’elettrificazione della banchina), per poi arrivare alla cosiddetta ‘Penisola’, il cuore della strategia portuale della filiera istituzionale di centrodestra.

In quell’ottica presto potrebbero arrivare buone notizie dall’opera più rognosa per il porto dorico: la banchina 27 e conseguentemente la 28, ossia la banchina Marche. Dopo anni di tribolati contenziosi forse c’è luce in fondo al tunnel. Sistemare quella parte dello scalo commerciale è molto importante perché proprio da lì si dovrebbe innescare il ‘braccio’ necessario per collegare la futura ‘Penisola’ e la grande diga di sovraflutto.