Ecco il "Gioco dell’Oca Verde" una sorta di ‘big eco game’

Il ‘Gioco dell’Oca Verde’ torna ad Ancona. L’originale spettacolo curato da Marche Teatro e Teatro del Canguro va in scena questo pomeriggio (ore 18) al Teatrino del Piano, nell’ambito della storica rassegna ‘A Perditad’occhio’.

Sono previste numerose repliche nel corso di cinque fine settimana ‘allungati’ (giovedì, venerdì, sabato e domenica): dal 28 settembre al 1 ottobre, e poi, ad ottobre, dal 5 all’8, dal 12 al 15, dal 19 al 22 e dal 26 al 29. Più che una rappresentazione teatrale, come rivela il titolo stesso, si tratta di un’iniziativa ludica, un ‘big eco game’ pensato per spettatori di tutte le età che possono assistere o partecipare attivamente, diventando delle vere e proprie "pedine viventi". Gli strumenti con cui i partecipanti potranno giocare sono le macro-tessere e i dadi giganti. I giocatori sono chiamati ad affrontare divertenti prove di abilità per misurare la propria eco-compatibilità, come ad esempio suddividere correttamente una "montagna di rifiuti".

Lo scopo del gioco è divertirsi, acquisendo nello stesso tempo una coscienza ecologica, discutendo su temi quali la salvaguardia dell’ambiente, le logiche del riciclo e del riutilizzo, la raccolta differenziata, l’utilizzo di materiali ecocompatibili.

Il Teatrino del Piano è dunque pronto a trasformarsi in un enorme tavolo da gioco, per la gioia dei più piccoli, ma anche di qualche grande disposto a tornare bambino.

All’educazione al rispetto dell’ambiente e della natura si ispirano molti degli spettacoli prodotti da Marche Teatro e Teatro del Canguro, nella consapevolezza che proprio alle nuove generazione è necessario proporre comportamenti ecocompatibili.

Da ricordare che l’attività del Canguro al Teatrino del Piano prevede anche un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni che si terrà tutti i mercoledì dalle ore 17 alle ore 18 a partire dal 18 ottobre.