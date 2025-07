Ecco il "Gran Galà" alle Muse: sul palco le stelle della danza

E’ tempo di ‘Gran Galà’ al Teatro delle Muse. E’ qui che domenica (ore 21) la Fondazione regionale Arte nella Danza – Città di Ancona propone il suo evento più atteso dell’anno, quello che vede come protagoniste le grandi stelle della danza.

Mai come quest’anno i ballerini che partecipano sono stati così importanti. Etoiles celebri a livello internazionale, grandi professionisti capaci di regalare emozioni uniche. E in questo la direttrice artistica della Fondazione regionale Arte nella Danza, Eugenia Morosanu, negli anni ha dimostrato di non avere rivali, sapendo sempre scegliere i migliori artisti possibili per il pubblico delle Marche.

Basti pensare alla meravigliosa coppia di guest star Iana Salenko e Marian Walter dello Staatsballet di Berlino, per la prima volta ad Ancona. La leggiadria dei due artisti lascerà davvero senza fiato il pubblico.

Super richiesti e super acclamati, i due nel corso dello spettacolo saranno affiancati da tante altre stelle internazionali: dall’Aalto Ballet di Essen, in Germania, i due Principal Dancers Rosa Pierro e Artem Sorochan; da Zagabria i Principal Dancers Ksenia Konvalina (étoile internazionale) e Guilherme Gameiro del Croatian National Theater. Torna ad Ancona Erica Pinzano, con il suo partner Solomon Osazuva, Principal Dancers del Teatro dell’Opera di Ljubljana (Slovenia).

A completare il quadro delle esibizioni di grande prestigio Debora Barontini ed Eleonora Brasili della Compagnia VisBallet. Per le due ballerine professioniste di casa nostra non si è ancora spenta l’eco del successo avuto a New York: due coreografie di Barontini sono state selezionate tra circa duecento e il VisBallet ha così partecipato al SoloDuo Dance Festival al Dixon Place. Anche le due ragazze doriche ormai stelle internazionali della danza. Sono previsti i passi a due più celebri tratti da opere come "Il Lago dei Cigni", "Giselle" e ‘Don Chisciotte’, e altri di modern e contemporanea.

Insomma c’è di che sognare con la magia del grande balletto internazionale. E come sempre la Fondazione regionale Arte nella Danza ed Eugenia Morosanu si sono superati per regalare ad Ancona attimi di vivo splendore e grande valore culturale. Una curiosità: con i suoi meravigliosi ospiti il ‘Gran Galà’ ha fatto ‘incoming’, visto che un’agenzia di viaggio romana ha studiato un apposito pacchetto vacanze Ancona-Marche-Gran Galà. Biglietti in vendita su VivaTicket e alle Muse.