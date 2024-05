Ecco il Grand Tour delle Marche: "Viaggio all’insegna del gusto"

È pronto a salpare il Grand Tour delle Marche, presentato ieri ad Ancona nell’ambito della giornata inaugurale del festival Tipicità in Blu. Due eventi per valorizzare le eccellenze regionali, il primo puntando sull’enogastronomia, il secondo sulla blue economy e sul rapporto tra il capoluogo e il mare. L’incontro, ieri pomeriggio, è stato presentato dal giornalista Gioacchino Bonsignore e ha visto la partecipazione di sindaci e rappresentanti dei trenta Comuni che ospiteranno tappe del Grand Tour. Tra questi, il Comune capofila, Fermo, rappresentato dal sindaco Paolo Calcinaro, insieme agli ideatori del Grand Tour e di Tipicità, Angelo Serri e Alberto Monachesi. Presente anche il governatore Acquaroli, che ha ricordato come grazie a questo tipo di iniziative anche i marchigiani avranno modo di esplorare territori e conoscere prodotti tipici della loro terra. "È importante dare voce a tutto il territorio – ha detto Acquaroli –, esaltarne le peculiarità e allo stesso tempo superare i campanili, mettendo in rete le nostre eccellenze in un unico calendario. Le nostre differenze sono anche la nostra ricchezza sempre all’insegna dell’autenticità che ha fatto di questa regione una terra sempre più attrattiva anche dal punto di vista turistico". Massimo Tombolini, direttore generale di Banco Marchigiano (partner dell’iniziativa), ha sottolineato come l’istituto di credito porti avanti un’economia di comunità con un importante ruolo sociale. E intanto ecco la vetrina di Tipicità in Blu: oggi un omaggio allo stoccafisso, che sarà proposto in un’inedita versione "light". La sfida è stata lanciata dalla società "Piatto Sano", che per l’occasione presenterà una personalissima versione del celebre piatto, bilanciata e adatta a tutti i regimi alimentari. Domani, invece, AnconAmbiente riproporrà il tema dello spreco alimentare, la cucina del riuso, la riduzione della produzione del rifiuto e la valorizzazione degli scarti del cibo in un’ottica di economia circolare. Il talk-cooking show è in calendario alle 18 a Marina Dorica. Tipicità in Blu parla anche ai giovani grazie alla collaborazione con l’istituto superiore Savoia Benincasa che durante il "Blu tour" (oggi e domani) guiderà le scolaresche alla scoperta delle storie del porto tra l’Arco di Traiano e la Mole.