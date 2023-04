Ecco il "Green Loop Festival" tra spettacoli e aperitivi letterari "Ma anche installazioni di light design"

Torna il Green Loop Festival di Morro d’Alba: dal 5 al 7 maggio al Centro arte ed economia circolare con un ricco calendario di iniziative pensate per coinvolgere maggiormente le famiglie. Spettacoli, seminari, laboratori, flash mob e aperitivi letterali in cantina tra i vigneti della Lacrima. Tra gli ospiti in cartellone spiccano La Marlon Banda (5 maggio ore 21), Diego Parassole (6 maggio, ore 21), Holdenaccio, Annalisa Corrado, Rossella Muroni, Raffale Lupoli, Alessandro Trabacchini, Kalina Muhova e Anna Pancaldi. "Torneranno anche gli aperitivi in cantina, con la presentazione di libri e con racconti di imprenditori che hanno innovato nel nome dell’economia circolare – spiegano il sindaco Enrico Ciarimboli e l’assessore Alessandra Boldreghini – Sarà inoltre previsto un presidio food per poter mangiare e gustare i vini del territorio, godersi un tramonto nel bellissimo Borgo di Morro d’Alba, ascoltando musica dal vivo. E poi gli spettacoli del venerdì e del sabato in piazza, quest’anno all’insegna della comicità di Zelig. Chiuderà il Festival la proiezione del Film ‘Siccità’ di Paolo Virzì".

Le installazioni di light design, a cura di Mirco Rinaldi, saranno quattro: in piazza Tarsetti dove verrà valorizzata la stele con il graffito di Enzo Cucchi, l’altra lungo il Camminamento di Ronda La Scarpa, in piazza Barcaroli e a piazzale Bersaglieri dove verrà proiettato un video mapping sulle mura castellane. "Anche il fumetto – aggiunge Marco Cardinaletti, direttore artistico del Festival – entra tra i vari linguaggi artistici presenti con laboratori educativi dedicati ai ragazzi grazie alla partnership con Acca Academy e il coinvolgimento di fumettisti di caratura internazionale e grazie alla Viv Servizi con il Sommelier dell’acqua e con 1..2..3 Splash. E poi la striscia degli aperitivi in cantina con la presentazione del Libro Nessi&Connessi di Annalisa Corrado, ideatrice Insieme ad Alessandro Gassmann del progetto #GreenHeroes, e Rossella Muroni, sociologa, ecologista ed esperta di sostenibilità ambientale".

Previsto anche un flash mob in piazza organizzato da Nuovo Spazio Studio Danza di Jesi aperto a tutti con l’obiettivo arrivare a 300 partecipanti. Info e prenotazioni +39 393 2023434

