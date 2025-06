Ecco il "Gulliver Rock Festival". Maratona musicale degli universitari

Torna per la trentaduesima volta ad Ancona il "Gulliver Rock Festival", organizzato dall’Associazione culturale universitaria Gulliver con il sostegno dell’Università Politecnica delle Marche e il patrocinio del Comune. Un appuntamento ormai tradizionale per centinaia di studenti (e non solo), che sabato 28 (dalle 19.30, ingresso gratuito) si ritroveranno in piazza Roma.

Ad aprire la serata sarà una band universitaria selezionata attraverso il ‘Bando Gruppi Spalla Universitari’. Sarà solo l’inizio di una piccola maratona musicale che avrà come protagonisti i Little Pieces of Marmelade (ore 19.30), La Municipàl (ore 22) e i Rumba De Bodas (ore 23.30).

I Little Pieces of Marmelade giocano (quasi) in casa, essendo di Filottrano. La svolta per la band avviene nel 2020, a ridosso dell’uscita del loro primo album, quando il duo (Daniele Ciuffreda, batterista e cantante, e Francesco Antinori, chitarrista) viene contattato dal programma televisivo ‘X Factor’. I LIttle Pieces of Marmelade partecipano al talent show conquistando il secondo posto, e chiudendo la finale con ‘Veleno’ degli Afterhours eseguita con Manuel Agnelli alla voce. Lo stesso Agnelli li vuole come backing band per i suoi concerti e poi per il suo album ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’. Anche per il secondo album ‘Ologenesi’ il duo si affida alla produzione artistica di Manuel Agnelli. Il disco propone un suono sporco, aggressivo e libero da compromessi.

Anche La Municipàl sono un duo, formato da Carmine Tundo e dalla sorella Isabella. Nel 2016 il gruppo arriva in finale al Premio Buscaglione, e si aggiudica il Premio MEI. A maggio esce il primo album in studio, ‘Le nostre guerre perdute’. Seguono quattro dischi, ‘ìB Side’, ‘Bellissimi difetti’, ‘Per resistere al tuo fianco’ e ‘Dopo tutto questo tempo’, che li confermano come una delle migliori realtà indie italiane.

I Rumba De Bodas esordiscono nel 2008, mostrando subito il loro sound fatto di ska, funk, ritmi latini e afro. Proprio dal vivo danno il meglio di sè, trasformando i loro concerti in autentiche feste. I loro tour hanno conquistato territori sempre più vasti, con partecipazioni in festival di rilievo sia in Italia che all’estero. Il loro ultimo album, ‘Yen Ko’, è un lavoro con cui la band esplora nuovi territori musicali che legano world music, reggae, latin, afrobeat e sonorità contemporanee, attraverso brani in italiano, inglese, francese e portoghese. Non a caso il disco è stato promosso con un tour in Sud America che ha toccato Colombia, Cile, Argentina e Brasile. Con 15 anni di attività alle spalle nel panorama musicale mondiale, i Rumba de Bodas continuano a percorrere una strada musicale sperimentale e indipendente.