Ecco il "King of the Cage": il torneo 3 contro 3 più ambito

Torna, in una cornice che più affascinante non si può, il King of the Cage di Senigallia, uno dei tornei di 3 contro 3 più importanti della costa adriatica. Si inizia il 3 luglio e si finisce il 6, nel campo allestito in Piazzale della Libertà, proprio di fronte alla Rotonda, simbolo cittadino.

Il torneo di basket 3x3 partito da un piccolo campetto di Borgo Mulino e ormai da tempo di stanza davanti alla Rotonda spegne le dieci candeline e festeggia: questa edizione sarà per la prima volta nella storia della manifestazione una tappa Fip Master. Vale a dire che King of the Cage è stato riconosciuto dalla Fip come una delle competizioni più importanti all’interno del circuito.

I migliori cestisti da playground si daranno quindi appuntamento a Senigallia per raccogliere punti preziosi per il ranking, in vista delle finali nazionali di Riccione. Tra le formazioni da tenere d’occhio spicca quella dei Kings of Kings, pro team guidato dalla guardia serba Nemanja Stankovic.

Il torneo vedrà per la prima volta la presenza di due tabelloni: il challenger, aperto a qualunque cestista voglia partecipare, ed il master. Le squadre che si piazzeranno nelle prime 12 posizioni del challenger avranno diritto ad un pass per il master.

Andrea Pongetti