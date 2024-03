Ecco il libro "Nuvole coraggiose"

Torna il ‘Festival del Pensiero Plurale’ di Ancona, comprendente la rassegna ‘Le parole della filosofia’ e, novità di questa edizione, la ‘Biblioteca filosofica’, serie di incontri coordinati dal direttore artistico Antonio Luccarini. Oggi (ore 18) presso la libreria Fogola in corso Mazzini, l’ospite sarà Raffaele Solitario, autore del libro ‘Nuvole coraggiose’ (edizioni Transeuropa), affiancato da Milena Costantini (voce recitante). Al suo debutto come scrittore l’anconetano Solitario ha colpito nel segno. I suoi ventiquattro racconti, così legati tra loro che si leggono come un romanzo, sono bizzarri, fantasiosi, ricchi di poesie, canzoni, sogni e risate, e provano ad allargare il cuore del lettore con un sorriso, per infilarci dentro qualcosa di profondo e di rivoluzionario. Una rivoluzione senza sanculotti, pistolettate e barricate, ma provando invece a cambiare il modo in cui vediamo il mondo e noi stessi. È un libro che fingendosi allegro e disimpegnato sa parlare di qualcosa di straordinario: di un percorso che divincolandosi tra tempi thailandesi, bonzi onniveggenti e cittá sacre indiane, diventa un sentiero millenario che porta alla fine della sofferenza. La manifestazione è organizzata dall’associazione "Forma Formante", presieduta da Maria Ausilia Gambacorta.