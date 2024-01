"Ecco il lupo del terzo millennio"

"Il lupo del terzo millennio" è il titolo dell’incontro organizzato dal Comune di Ancona, in collaborazione con il Parco del Conero, per giovedì 25 gennaio alle ore 18 presso il Circolo culturale Collodi, in via Monte San Vicino ad Ancona. Sarà un incontro informativo per conoscere le abitudini di vita e di caccia di questo predatore e i comportamenti virtuosi da adottare per la sicurezza propria e dei propri animali da affezione e da cortile. I lavori saranno aperti dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti e da Luigi Conte, presidente del Parco del Conero. Prenderà poi la parola Ciro Manente, dell’Associazione naturalistica di tutela ambientale ‘Popoli e Lupi’, osservatore del lupo dalla esperienza pluriennale nei boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo. Saranno proiettati alcuni video che aiuteranno a comprendere la socialità di questo animale e ad interpretarne i comportamenti riducendo così le criticità.

"Questi incontri – evidenzia il presidente Conte – sono utili per fare cultura e se da una parte ci consentono di riaffermare l’attenzione mai venuta meno da parte dell’Ente Parco a studiare le abitudini del lupo, dall’altra contribuiscono a proporre una corretta formazione e informazione ai cittadini". L’evento è aperto a tutti.