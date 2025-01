Ecco il miglior Allievo Marche e Lady Chef 2025

Entusiasmo e partecipazione alla fase regionale Marche per accedere al Campionato Italiano FIC categorie Lady Chef e Miglior Allievo Istituti Alberghieri. A trionfare come Lady Chef Claudia Scattolini con ‘Grillimpiatto’. Come Miglior Allievo Marche è risultato vincitore Gianluca Dormi con ‘Baccalà da Vicenza a Portorecanati ‘ del IIS Panzidi di Senigallia. Gianluca è stato preparato dallo Chef Prof Daniele Tantucci, Presidente Associazione Cuochi Ancona. Il campionato, giunto alla decima edizione, è organizzato dall’Unione Regionale Cuochi Marche e otto gli Istituti alberghieri che ne hanno preso parte