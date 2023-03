"Ecco il mio Peppino De Filippo"

"Non è vero ma ci credo". Una frase diventata proverbiale, e che rappresenta bene l’Italia. Sicuramente Napoli, sempre sospesa tra superstizione e ironico scetticismo. E’ il capolavoro, come autore, di Peppino De Filippo, che Leo Muscato porta in scena domani (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano. Enzo Decaro, ex membro del trio La Smorfia con Massimo Troisi e Lello Arena, interpreta l’avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, ossessionato dal pensiero di essere vittima della iettatura.

Decaro, il vostro allestimento ci porta nella Napoli degli anni ‘80. Perché questa scelta?

"In realtà lo stesso Peppino lo retrodatò: dagli anni ‘50 agli anni ‘30. E lo stesso fece Luigi De Filippo, dagli anni ‘80 agli anni ‘50. Gli anni ‘80 determinano un approccio arricchito da tutti i contrasti sociali e culturali di quel periodo. Ma a cambiare sono soprattutto i ritmi. Quando parlai con Luigi lui mi disse che la commedia era in tre atti, per 2 ore e 40 di durata. Io gli dissi: facciamo un atto unico di 90 minuti. E lui: mamma mia!".

Non avete tradito il testo, comunque.

"No, il nostro è una specie di ‘best of’. Succede tutto quello che c’è nell’originale, e sono rispettati i geniali meccanismi comici di Peppino, anche se va detto che il testo fu scritto quando i tre De Filippo, Eduardo, Peppino e Titina, lavoravano insieme. E’ lì che nacquero anche i semi comici di altre opere successive. Noi rispettiamo l’originale, anche se è sempre difficile trovare un punto di equilibrio fra tradizione e innovazione".

Difficile è anche la vita del suo personaggio...

"La tragedia è che lui rende impossibile la vita a sé e agli altri. La superstizione regola la sua esistenza, e solo quando sta per crollare si rende conto che tutto era solo una suggestione. Ma il percorso per liberarsi da certe credenze ritenute verità è lungo. E’ incredibile come un’idea sbagliata possa rovinare la vita di una persona, e rendere un inferno quella di chi gli sta accanto. Ma in fondo lui si aggrappa alla superstizione per uscire da una situazione di infelicità".

Per i 70 anni dalla nascita di Troisi si è parlato molto di lui. C’è qualcosa che le ha dato fastidio, magari perché retorico o banale?

"Qualcosa ha stonato un po’, ma il rischio della banalità è inevitabile. In compenso la laurea honoris causa dell’Università Federico II ha riconosciuto il grande ‘ricercatore di pensiero’ che è stato Massimo".

Raimondo Montesi