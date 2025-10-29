"Ecco il mio ‘Sen(n)o’: è un grido di libertà"

Lucia Mascino torna nella ‘sua’ Ancona. E già questa è una bella notizia. Se poi lo fa con un spettacolo a cui tiene moltissimo, e che definisce ‘potente, caldo, coinvolgente’, la soddisfazione è ancora più grande. L’appuntamento è per venerdì (ore 20.30) al Teatro Sperimentale, dove Mascino interpreta ‘Il Sen(n)o’, versione italiana di un testo inglese firmato da Monica Dolan, ‘The B*easts’. E’ un intenso monologo che vede l’attrice impegnata nel ruolo di una psicoterapeuta che si trova a dover ‘valutare’ una decisione che una madre ha preso riguardo al corpo della figlia.

Mascino, si potrebbe partire dal gioco di parole del titolo...

"Sì, in inglese si giocava sull’assonanza tra breast, seno, e beast, bestia. Il nostro gioco di parole è tra seno e senno. C’è l’idea della perdita del senno, del buon senso. Il seno è anche un simbolo della manipolazione dell’identità, che nella nostra società consumistica subisce un ‘bombardamento’, non solo commerciale. Ci raggiungono di continuo notizie vere mescolate a pubblicità, messaggi di amici e conoscenti, cose reali e virtuali. Tutto questo agisce in modo sottile, agendo sulla percezione".

Con che scopo?

"Non solo vendere, ma farci sentire obbligati a essere in un certo modo. L’identità dovrebbe formarsi nel corso del tempo, invece questa manipolazione entra nella nostra psiche in modo preponderante. Ci sono aziende che vendono reggiseni imbottiti, scarpe con i tacchi e creme antirughe a bambine di otto, dieci anni... Sì, le bambine hanno sempre giocato a ‘fare le donne’, magari mettendosi le scarpe della madre, ma era appunto un gioco. Ora sono indotte a comprarle per loro stesse, quelle scarpe".

Lo definirebbe uno spettacolo ‘femminista’?

"No, anche se in una certa misura lo è. Il fatto è che il testo affronta molti temi, ma non vuole essere un ragionamento freddo. E’ uno spettacolo teatrale, non una conferenza. Non è una ‘lamentela’, ma un appassionato e accorato grido di libertà, in cui si parla di identità, etica, responsabilità".

C’è una foto in cui lei indossa una maglietta con su scritto ‘Femme’, donna. Vuol essere un’espressione di orgoglio femminista?

"In realtà è una foto che ho fatto per la mostra ‘Straordinarie’, promossa da Terre des Hommes, un’associazione impegnata nella difesa dei diritti delle bambine. Lo spettacolo non vuole certo mettere gli uomini contro le donne, anche perché certe battaglie vanno fatte tutti insieme".

Si parla anche del facile accesso che oggi persino i bambini hanno alla pornografia.

"Sì. E’ un fenomeno che riguarda tutti, ma il ‘disordine’ psicologico che crea è maggiore in chi non ha ancora sviluppato adeguate capacità di ragionamento".

E’ vero che ‘sente’ questo spettacolo in modo particolare?

"Sì, tanto che non riuscirei a farlo per tante date di seguito. Per questo ne faccio poche distribuite nel corso di mesi. Ci tenevo a portarlo ad Ancona. Tornerò apposta dall’estero per essere allo Sperimentale, un teatro che tutti amiamo, e che è l’ideale per questo lavoro".

E dopo ‘Il Sen(n)o’ cosa c’è in vista?

"Tra le cose già fatte, ma che devono uscire, e quelle nuove c’è il film della Guerritore su Anna Magnani, in cui ho una piccola parte. Ma ci tenevo ad esserci. Poi c’è il film ‘La sindrome degli amori passati’. A teatro sarò impegnata in tre spettacoli, tra cui, ancora, ‘Il Sen(n)o’.

Raimondo Montesi