"Ecco il mio spettacolo senza attori"

Uno spettacolo senza attori, interamente ‘agito’ dal pubblico, guidato da un programma informatico. Un’esperienza interattiva divertente ed entusiasmante. Un’opera capace di rendere diversa e unica ogni singola rappresentazione, a seconda del luogo e degli spettatori che ne prendono parte. Si potrebbero scrivere molte altre cose di ‘work.txt’, in scena sabato e domenica (ore 21.30) al Teatro della Luna di Polverigi nell’ambito di ‘Inteatro Festival’ pronto a partire domani a Villa Nappi. Nathan Ellis, drammaturgo britannico per la prima volta in Italia, di sicuro ha fatto centro, come confermano le reazioni della critica. ‘work.txt’, prodotto da Marche Teatro per la versione italiana, dopo Polverigi sarà in scena a Milano il 23 giugno alla Fondazione Feltrinelli. E anche lì farà parlare di sé, come sempre è accaduto sinora. Lo spettacolo indaga i temi dell’occupazione e di una cultura del lavoro sempre in movimento. Una persona in una città non meglio identificata ha appena smesso di lavorare. Il pubblico dovrà cercare di scoprire perché.

Ellis, come è nata l’idea di ‘work.txt’? Dipende dai grandi cambiamenti a cui il mondo del lavoro è andato incontro nel corso degli ultimi anni?

"Ho cominciato a lavorarci nel 2019, dopo aver letto il libro ‘Bullshit Jobs’ del sociologo David Graeber, nel quale l’autore suggerisce che la maggior parte dei lavori moderni non hanno un significativo impatto sul mondo reale. Rimasi colpito dal problema della ‘distruzione’ del lavoro che avviene attraverso l’automazione, con i robot che prendono il sopravvento, e dal pensiero che se un lavoro può essere fatto meglio da un robot, sicuramente noi dovremmo permettergli di farlo, piuttosto che vedere un essere umano che fa di un’inutile, ripetitiva, insoddisfacente attività la sua intera vita". Naturalmente colpisce questo ruolo ‘attivo’ del pubblico. E’ una situazione teatrale paradossale che riflette una realtà a sua volta paradossale?

"La domanda, quando ho cominciato a sviluppare l’idea, era: dove si svolge il lavoro se non ci sono gli attori? Questo argomento è legato all’idea della fabbrica senza dipendenti. Anche in questo caso: dove si svolge il lavoro?".

Definirebbe ‘work.txt’ uno spettacolo ‘politico’?

"Definirei ‘politico’ tutto il buon teatro".

C’è da supporre che lei ami un teatro che coinvolga veramente il pubblico, non il classico teatro borghese dove il pubblico sembra piuttosto passivo.

"Tutto il buon teatro coinvolge il pubblico in varie maniere. ‘work.txt’ si caratterizza in modo particolare per questo tipo di coinvolgimento attivo, ma anche un’opera di Ibsen richiede la partecipazione dello spettatore affinché funzioni. Per dare una risposta più chiara: sì, mi piace pensare a come il teatro può complicare questa relazione, e sorprendere il pubblico riguardo a quelle che sono le regole del ‘gioco’ teatrale, ma non penso a questo tanto come a un’azione politica, quanto piuttosto come a un gusto personale".

Oggi si parla molto di intelligenza artificiale, anche per le conseguenze sul mondo del lavoro. Potrebbe essere l’argomento di un suo futuro spettacolo?

"Che coincidenza... La mia compagnia teatrale sta lavorando a un altro spettacolo che affronta esattamente questo argomento. Speriamo che debutti il prossimo anno. In questo gli attori potrebbero esserci o non esserci...".

Raimondo Montesi