"Ecco il Moby Dick di Welles Vi lasceremo col fiato sospeso"

Tutti conoscono Orson Welles, soprattutto come regista e attore di cinema. E tutti conoscono ‘Moby Dick’. Non tutti, invece, sanno che l’autore di ‘Quarto potere’ portò il romanzo di Melville sulle scene. Il risultato fu ‘Moby Dick alla prova’, che debuttò nel 1955 a Londra. Un testo inedito in Italia, almeno fino al gennaio 2022, quando Elio De Capitani ne fece uno spettacolo che all’Elfo Puccini di Milano riscosse grandissimo successo. Da oggi a domenica saranno le Muse di Ancona a ospitarlo. Il testo è adattato, prevalentemente in versi sciolti, dal romanzo, nella splendida traduzione di Cristina Viti. Di assoluta eccellenza il cast, che vede De Capitani (il quale interpreta Achab, padre Mapple, Lear e l’impresario teatrale) affiancato da Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Viana e Vincenzo Zampa.

De Capitani, Welles amava le grandi sfide, al cinema come a teatro. Portare in scena quest’opera è stata una sfida per lei?

"Oggi il testo è fatto anche dei settant’anni di teatro passati da allora. Non si può più contare sull’effetto sorpresa. Oggi è più complicato stupire il pubblico. Ma il nostro lavoro è stato avvantaggiato dal Covid".

In che senso?

"Avevamo la possibilità di restare chiusi dentro un teatro per tutto il giorno. C’era addirittura un ristorante che serviva solo noi. Condizioni di lusso. Lavoravamo anche in collegamento video, con Firenze e con Londra. Di fronte ai palchi vuoti abbiamo costruito con pazienza lo spettacolo, tra l’altro facendo una montagna di debiti".

Anche perché Welles aveva solo degli attori su un palco vuoto, mentre voi avete fatto molto di più a livello scenografico.

"Per realizzare il capodoglio e l’immagine del mare avevamo iniziato a lavorare già sei mesi prima, sperimentando diversi tipi di illuminazione e di ventilazione. Ma la magia è scattata solo quando sono arrivati gli attori. Allora è venuta fuori l’idea più bella, che rende il finale una visione incantevole. I venti minuti conclusivi sono da fiato sospeso".

Naturalmente non c’è ‘tutto’ il romanzo...

"Si saltano sei mesi di navigazione, ma i nodi narrativi fondamentali ci sono tutti. La differenza in realtà la fa la poesia, la fa il verso ricco e immaginifico. La traduzione di Cristina Viti è affascinante, è shakespeariana. Parlo della forza della poesia, ma poi c’è la forza degli attori, che rappresentano tre scuole, tre generazioni. E’ una grande compagnia".

Lei ha parlato di ‘sesta estinzione di massa’, di umanità sull’orlo del baratro.

"I dinosauri si estinsero per un meteorite. Oggi noi stessi siamo quel meteorite. C’è il riscaldamento globale, e c’è un uomo a cui il ‘900 non ha insegnato nulla. Ci affidiamo a capitani Achab che, come il Kurtz di Conrad, hanno in sé un cuore nero. Nello spettacolo c’è un piccolo monologo sulle balene, che accudiscono dolcemente i loro figli. Eppure per Achab sono solo una forza orrenda e malvagia. Così si arriva alla distruzione della natura".

Raimondo Montesi