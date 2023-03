Ecco il monumento ai caduti del Covid

Commozione e ricordi ai giardini pubblici per l’inaugurazione del monumento ai caduti di Covid. L’opera dell’artista Fabrizio Maffei, "Il cerro", riproduce la Torre Belisario, che avvolge un albero di cerro le cui radici schiacciano violentemente il virus, nel tentativo di annientarlo, a simboleggiare la forte lotta della nostra comunità. Il sindaco David Grillini ha voluto portare tutta la vicinanza dell’amministrazione ai familiari delle vittime, ricordando lo strazio che la collettività ha vissuto durante la pandemia: "È un luogo dedicato a loro – ha detto il sindaco - dove portare un fiore o poter riflettere e magari pregare. Ringrazio l’arcivescovo Monsignor Francesco Massara, per le parole di speranza e per aver accettato il nostro invito per la benedizione dell’opera". Profonda commozione nell’ascoltare la toccante testimonianza diretta di coloro che hanno perso un proprio caro, e dei sanitari che hanno operato in prima linea nel terribile periodo pandemico. Presenti anche il capitano dei carabinieri Mirco Marcucci con il maresciallo Maurizio Mancinelli, rappresentati di Protezione civile, polizia municipale e associazioni Avis, Proloco, Quattro Maggio, San Vincenzo de Paoli. Del maestro Diego Marani, ha l’accompagnamento musicale al sax soprano.