Ecco il Natale tra musica e solidarietà

Al via Natalfidardo, il cartellone del Natale di Castelfidardo all’insegna della musica e della solidarietà. La novità principale delle festività 2023 è rappresentata dalle serate in piazza a ritmo di dance e cene organizzate nelle giornate clou: un modo divertente e gustoso di stare insieme che si concretizza grazie al "Non solo Novanta music show" dei dj Patani e Gigli e all’ospitalità di alcuni locali del centro storico dove sarà possibile consumare un pasto caldo. Quattro serate con menù a tema (8, 16 e 23 dicembre e 6 gennaio) dedicate rispettivamente alla polenta marchigiana, ai fagioli con cotiche e lenticchie, arrosticini e salsicce e le costine del montanaro preparate dai fratelli Alesi. Come concordato nelle sedi istituzionali, il Comune ha deciso di dirottare parte delle risorse destinate agli allestimenti alla copertura dei costi dell’assistenza scolastica ai disabili. Il cartellone si apre stasera all’Astra con una serata di beneficenza a favore dello Iom, Istituto oncologico marchigiano, un omaggio a Luca Catena, il violinista che proprio in questa data avrebbe compiuto 49 anni: 25 amici si riuniscono sul palco dell’Astra per ricordarlo attraverso la musica, sua grande passione. L’inaugurazione ufficiale di Natalfidardo avviene come di consueto l’Immacolata con l’accensione delle luci e dell’albero in piazza della Repubblica con l’accompagnamento del coro Grilli. Musica protagonista anche con i cori dell’Unitre, del gruppo Follereau, al concerto dei Soupafunk all’On Stage e soprattutto grazie alla civica scuola di musica Soprani che attraverso l’Accademia Pianistica Unisono e all’Accademia lirica Binci darà vita in Collegiata al concerto di Natale di Santo Stefano con don Bruno nel cuore. si. sa.