Ecco il nuovo brano di Frankie Wah e Luzi

Acido e glitchato, ironico per la decadenza, devoto per i riferimenti iconografici e generazionali: il brano dei filottranesi Frankie Wah (nella foto) chitarrista, produttore e tecnico del suono, membro del power duo Little pieces of marmelade, già secondo a X factor, chitarrista di Manuel Agnelli (Afterhours), e Andrea Luzi, artista, visivo con un background da writer e bassista, co-fondatore del collettivo artistico Hardchitepture, reimpasta l’iconografia del calcio anni Novanta con i luoghi, gli oggetti in un viaggio nel tempo tra i cori e i riti degli spalti. Icone della calcistica vintage e icone dell’underground musicale si sfidano nei campetti di zona: oggi giochiamo una partita surreale tra squadre impossibili. Le sonorità hardcore industrial accompagnano il calcio volante di Eric Cantona. Lo scontro di Ronaldo e Nesta alla finale di coppa Uefa del 1998 diventa un western leggendario a note di chiptune. Così "The Hardcore Football heroes" mette in campo le ultime rappresentazioni sacre del nostro tempo. Produzione Frankie Wah, basso Andrea Luzi, regia Riccardo Saraceni, Testo Scania Trasporti, single cover artwork Federico Trevisan, grafica video Ginevra Scipioni e performer Ludovico Paladini.