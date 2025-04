Ecco il nuovo parco della Cesanella: zona ristoro e anche un anfiteatro

Presto un nuovo spazio a servizio della città, la Giunta ha approvato la progettazione definitiva del parco della Cesanella. Uno spazio verde attrezzato e sicuro, un nuovo contenitore di eventi legati all’ambiente che preveda il mantenimento della fascia a bosco selvatico, quale filtro per gli insediamenti a margine del parco. "Obiettivo principale del progetto - interviene il sindaco Massimo Olivetti - è quello di stabilire un rapporto armonioso ed efficace tra il verde e la città, attraverso una serie di strategie volte sostanzialmente alla creazione di uno spazio verde attrezzato, sicuro, riconoscibile ed accessibile, rafforzando le connessioni con il quartiere e la città, oltre ad introdurre nuovi usi e servizi legati ad attività sportive, ludiche, ricreative e culturali, intercettando i bisogni reali emersi dall’ attività di ascolto della cittadinanza".

L’area verde è nata come opera compensativa per la realizzazione della terza corsia autostradale dell’A14 e per la complanare senigalliese. Il masterplan articola l’area del parco in 7 zone di intervento: il grande parco centrale, quale area di emergenza del Piano di Protezione Civile, attraversato dai percorsi pedonali e ciclabili, le fasce a giardino attrezzato che includono la messa a dimora e manutenzione di nuove essenze in collaborazione con l’Università di Camerino, il parco lineare attrezzato, con attività ricreative e sportive, l’area della cultura caratterizzata dalla realizzazione di un anfiteatro verde, l’area chiosco e ristoro, quale presidio per il parco, l’area destinata a sgambatoio cani. Un’area multifunzionale in grado da poter soddisfare le esigenze di un quartiere tra i più popolati della città come quello della Cesanella.

Proprio a ridosso del parco, si sono sviluppati nuovi complessi residenziali in quella che sarà presto una nuova zona verde attrezzata. "Questa attività di progettazione - mettono in evidenza Gabriele Cameruccio assessore all’Urbanistica ed Elena Campagnolo assessore al verde-ambiente - fa seguito alla partecipazione del Comune di Senigallia al progetto Eco (bando Habitat), approvato e ammesso a Finanziamento dalla Fondazione Cariverona, in partenariato con la Fondazione Caritas Senigallia, l’Associazione Culturale Next e l’Università di Camerino".