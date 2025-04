Ecco il nuovo singolo di Florilegio: "Una ninnananna nell’oscurità"

Una ‘ninnananna immersa nell’oscurità’. ‘Glam rock vestito di ombre’. Sono parole usate per descrivere "Quando non parli", il singolo fresco di uscita del cantautore anconetano Florilegio (al secolo Matteo Polonara). Sostenuto dal timbro della collega Fitza, l’artista dorico regala un’ultima ‘istantanea’ prima dell’uscita del suo prossimo disco. Il brano è un tentativo di evadere da una realtà oscura, affidandosi a una produzione vigorosa fatta di ‘bassi pregnanti e chitarre distorte’, un tentativo di ‘insinuarsi nei meandri della mente di Florilegio e degli altri in un momento di isolamento personale. C’è un fascino nel silenzio e nell’auto-marginalizzazione che non passa inosservato all’artista, né a Fitza, contraltare femminile che bilancia e avvalora una produzione densa nata con Davide Lasala e Andrea Fognini dell’EDAC Studio’. La canzone riesce a unire atmosfere oniriche a sonorità cupe e suggestive, incarnando una visione moderna e raffinata del glam rock. Tra chitarre distorte, melodie evocative e bassi ben assestati, "Quando non parli" possiede una dinamica che fa oscillare l’ascoltatore tra sogno e realtà, esplorando la vulnerabilità e l’intimità del silenzio condiviso. Con questo singolo Florilegio firma uno dei momenti più intensi del percorso che lo conduce all’uscita del suo secondo album, "Oracolo", portando il glam in una dimensione nuova, intima e ipnotica.