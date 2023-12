Ecco il nuovo singolo di Corrado Mancini

È su tutte le piattaforme ‘Maglione’, il nuovo singolo di Corrado Mancini, 21enne senigalliese che nel 2017 ha perso la madre. Ed è proprio a lei che è dedicata la canzone che sta spopolando anche su Spotify. A lei è dedicata anche la copertina, una foto che ritrae la giovane mamma con addosso un maglione. È proprio da quella foto che il 21enne ha preso l’ispirazione per lanciare il nuovo singolo: un’esplosione di emozioni date da tantissimi ricordi ma anche dai numerosi insegnamenti che Corrado si porterà dietro per sempre. Quello del 2017 è stato un anno difficile per il giovane che, dopo aver perso la mamma, la sera dell’8 dicembre 2018 si è trovato alla Lanterna Azzurra, ma è miracolosamente riuscito a scampare alla strage. Un trauma che si porta ancora dentro. E lo scorso 8 dicembre, a distanza di cinque anni da quel giorno ‘Una pura coincidenza’ – ha dichiarato Corrado – è uscito il suo album: il primo ad ascoltarlo è stato suo padre. Il giovane non si è montato la testa e dopo un primo tentativo di partecipare ad un talent show, ha rifiutato altre chiamate, scegliendo per se, la strada del Conservatorio. Il suo sogno resta quello di diventare un cantautore, proprio come i suoi idoli Dalla e Battisti.