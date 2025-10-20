Ecco il nuovo skatepark: "Porteremo in città i campionati italiani"

È stato inaugurato ieri mattina a Posatora il nuovo skatepark, infrastruttura di cui la città potrà andare fiera. Seicentomila euro investiti dall’amministrazione comunale per regalare agli sportivi anconetani e del territorio un impianto di alto profilo, già in grado di ospitare anche i prossimi campionati italiani.

La nuova struttura è affidata in gestione per i prossimi tre anni alla società Conero Roller. Al taglio del nastro hanno presenziato l’assessore agli impianti sportivi Daniele Berardinelli, i consiglieri comunali Daniele Giachi, Arnaldo Ippoliti e Francesca Bonfigli, oltre al presidente del Coni Marche Fabio Luna. Presente anche il pluricampione italiano Agustin "Agus" Aquila, italoargentino basato nel Bresciano, tesserato per la Black Yeti di Modena e tra i principali candidati a rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi di Los Angeles.

Col taglio del nastro dello skatepark, uno degli impianti più innovativi d’Italia, circa mille metri quadrati, Ancona dà il benvenuto alla nuova struttura che sorge a poca distanza dal polivalente Pala Cus, pronta a fare da palcoscenico per i migliori skater della Penisola.

"Per noi è l’inizio di una nuova avventura – spiega Alessandro Cola, presidente della Conero Roller –. Questo è probabilmente lo skatepark più innovativo e più grande d’Italia e ci permetterà di avere qui, settimana dopo settimana, i migliori skater della nazione e in prospettiva del mondo. Sarà un centro fondamentale per la federazione, per Ancona e per le nostre associazioni. Abbiamo già presentato richiesta per i prossimi campionati regionali e anche per gli Italiani 2026, in questo caso nella modalità street".

"Per Ancona e per la regione si tratta di un impianto di cui essere orgogliosi – sottolinea l’assessore Daniele Berardinelli –. Finalmente lo inauguriamo, un’occasione preziosa per gli appassionati. Ho la delega anche al turismo e questo impianto avrà un significato particolare anche sotto questo profilo. Potrà servire per organizzare eventi capaci di attrarre ad Ancona atleti non solo dal resto d’Italia ma anche dall’estero".

La stima del campione Agustin Aquila conferma tutte le aspettative: "Un impianto veramente bello, di livello altissimo –, commenta l’italoargentino azzurro –. Con la nazionale ne ho visti davvero tantissimi e qui gli ostacoli sono alti, si può organizzare una gara di eccellente spessore. Se gli Italiani 2026 saranno organizzati qui sarò sicuramente presente. E verrò per vincere".

Giuseppe Poli