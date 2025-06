Ecco il nuovo video di Marzocca. Parodia della trap girata a Numana

E’ dissacrante e allo stesso tempo esilarante, da guardare tutto d’un fiato, magari sotto l’ombrellone. È uscito il videoclip della nuova canzone intitolata "Ti devo menare" di Marco Marzocca. Girato a Numana con diversi frame che immortalano in tutta la loro bellezza piazza Nuova, via Roma e piazza La Torre che dà sul porticciolo turistico, oltre che il promontorio, il video è un’ironica e irriverente caricatura del mondo della trap music, nell’inconfondibile stile di Marzocca. Il comico e attore infatti, conosciutissimo per il personaggio di "Ariel", il maggiordomo della trasmissione televisiva Zelig, è da tempo affezionato a Numana e alla Riviera del Conero dove ogni estate fa tappa anche per le vacanze, oltre che per spettacoli e iniziative solidali. Non manca mai di farne menzione pubblicamente esaltandone le meraviglie e gli scenari mozzafiato.

Nel nuovo video, affiancato da due ragazze, veste i panni di un nuovo personaggio battezzato Ermes Cassiodoro. Il video sta già facendo il giro del web con tantissime visualizzazioni e condivisioni che, inevitabilmente, pubblicizzano Numana e le sue bellezze. Le caratterizzazioni di Marzocca riescono a dar vita così ad una movimentata ed esilarante serie di sketches ispirati alla tradizione della comicità italiana. Stavolta il suo talento e le sue abilità sono condensate per proporre un nuovo personaggio. E’ già apprezzatissimo, tanti infatti sono i commenti a corredo della pubblicazione video segnalata anche dal sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, suo grande amico.

Se l’estate inizia così con Marzocca, si preannuncia scoppiettante in Riviera. Anche quest’anno infatti l’attore sarà parte attiva del calendario estivo della "sua" Numana: per celebrare l’identità televisiva italiana, il 21 agosto la città accoglierà due icone come Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, ospiti di una serata piena di racconti ed energia accompagnati dalla simpatia di un presentatore speciale, appunto Marzocca, con cui il pubblico ne sentirà delle belle.