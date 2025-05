Ecco il Parco dei Giusti dedicato a Moro e Ricci

Il Comune di Castelbellino, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli”, promuove per lunedì 20 maggio l’iniziativa "Legalità in Comune", un appuntamento pubblico per rafforzare il legame tra memoria storica, educazione civica e partecipazione istituzionale. L’evento si aprirà alle ore 9:30 con l’accoglienza delle delegazioni comunali, delle istituzioni e delle forze dell’ordine nella Sala Margherita Hack. Alle ore 9:45 avrà inizio una conferenza rivolta alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, aperta anche alla cittadinanza. L’incontro vedrà la partecipazione dell’Associazione Domenico Ricci per la Memoria dei Caduti di Via Fani. Il dialogo con gli studenti sarà dedicato al tema degli Anni di Piombo. L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo più ampio che unisce scuola, enti locali e realtà associative nella costruzione di una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole. Alle ore 11, lo spazio verde adiacente alla Delegazione Comunale di Castelbellino ospiterà la cerimonia di inaugurazione del "Parco dei Giusti", con la piantumazione simbolica di due ulivi e la posa di targhe commemorative dedicate all’App. Domenico Ricci e all’On. Aldo Moro. Eluan Mazzarini assessore ai servizi sociali, istruzione e pari opportunità commenta: "L’educazione alla legalità non è un esercizio formale, ma una responsabilità collettiva. In questa giornata vogliamo costruire ponti tra la memoria del passato e le scelte del presente, offrendo ai nostri giovani un’occasione per riflettere sul valore delle istituzioni, della giustizia e dell’impegno civile".