Ecco il "Pia 2", la vendetta Inquinamento, tre ambiti d’azione "Aria, acqua e metalli a terra"

Via al Pia 2. Il piano contro l’inquinamento del capoluogo dorico è pronto a entrare in piena attività dopo i risultati contrastanti del Pia 1 a causa dei cattivi rapporti nel frattempo nati tra la giunta Mancinelli e il coordinatore, il professor Floriano Bonifazi. Sarà proprio il noto allergologo a seguire i lavori poliennali dello studio bis pronto a partire entro il 2023 con una serie di novità molto importanti: "Saranno sostanzialmente tre gli ambiti su cui andremo a incidere e a impostare il piano d’azione _ spiega Bonifazi al Carlino _. L’aggiornamento dei monitoraggi della qualità dell’aria, specie nelle zone maggiormente a rischio, centro e porto per intenderci. Inoltre cureremo l’aspetto della mitigazione delle emissioni in aria, ma stavolta con il potenziale impatto sull’acqua e sui metalli a terra. Infine l’aspetto sanitario con un adattamento sui pazienti monitorati e gli effetti acuti, e non più solo cronici, sugli stessi". Bonifazi, a differenza di Riccardo Picciafuoco per decoro e urbanistica, assumerà subito il suo ruolo di consulente del sindaco e della giunta di centrodestra in quanto, a parte un modesto rimborso spese, metterà a disposizione la sua professionalità senza stipendio: "La Regione metterà a disposizione 300mila euro e altri 200mila arriveranno dalla giunta comunale _ spiega Bonifazi _. La durata del progetto sarà di tre anni e nel frattempo ho già contattato i massimi esperti del settore, da Francesco Regoli per le acque a Stefania Cocco per i metalli. Sarà l’occasione per fare un notevole passo in avanti e per tradurre in pratica quanto fatto nella prima, travagliata fase. Purtroppo con la vecchia giunta i rapporti si sono interrotti alla fine del 2021. Alcune cose non mi sono piaciute, come ad esempio l’aver omesso di inviare una parte della documentazione per le valutazioni ambientali da parte del Ministero. A un certo punto era come se per uno degli enti committenti, il Comune appunto, rappresentassi un disturbo, un intralcio". In un primo momento si era addirittura vociferato della candidatura di Bonifazi ad assessore all’ambiente: "Non è il mio ruolo, non sono mai stato un politico e soprattutto non si può essere dei tuttologi _ commenta l’ex allergologo di Torrette oggi in pensione _. Da esperto degli studi sulla qualità dell’aria non so molto di tutto il resto delle deleghe. Quando mi sono incontrato con il sindaco Silvetti ci siamo trovati d’accordo su tutto, compreso il fatto che io facessi il consulente per il Pia, ma lui doveva tenere per se la delega dell’ambiente. E così è stato. Ora cercheremo di mettere mano a più interessi, a partire dall’analisi del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile che interessa diversi assessori e che in passato è stato un oggetto misterioso".