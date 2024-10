Ecco il "Piano di Volo solo Tris". Claudio Baglioni atterra alle Muse

Una vera festa per i fan di Claudio Baglioni. Ieri è stata annunciato il ‘Piano di Volo solo Tris’, terzo, nuovo e perfezionato capitolo della sua esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici. Nella lunga lista di città in cui il cantautore si esibirà per tre sere di fila c’è anche Ancona, con il Teatro delle Muse, dove l’artista sarà di scena domenica 2, lunedì 3 e martedì 4 febbraio, sempre alle ore 21. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info www.friendsandpartners.it). Dopo il successo dei tour ‘Solo’ e ‘SoloBIS’, Baglioni riprende il suo percorso con ‘Piano di Volo’, il cui sottotitolo ‘SoloTris’ sta a indicare che è la terza e ultima parte del progetto live iniziato nel 2022. Quello che andrà in scena alle Muse è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena.

Sul palco Baglioni si presenta nelle varie vesti di interprete, compositore, musicista e intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione. Uno spettacolo fatto di parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore - quando erano ancora soltanto ‘sue’, e subito dopo cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai ‘passeggeri spettatori’.

Il piano, nelle tre modalità (acustica, elettrica e digitale) sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono.

Il piano tridimensionale dell’emozione, del sogno, dell’immaginazione. In questo ‘concerto ravvicinato del terzo tipo’, classico e futuribile insieme, Baglioni condividerà con gli spettatori, a strettissimo contatto, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale.

Da notare che l’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: ‘Assolo’ (1996), ‘Incanto’ (2001) e ‘Diecidita’ (2011-2012-2013). Il nuovo tour debutterà il 21 novembre ad Assisi e si concluderà il 9 dicembre a Catania.

Nelle Marche, oltre ad Ancona, Baglioni si esibirà a Fermo e ad Ascoli Piceno.