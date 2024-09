Ecco il Premio della fisarmonica. C’è anche il concerto di Tosca

Grandi nomi per la 49esima edizione del Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo, il concorso di fisarmonica più importante al mondo, conosciuto ovunque come Pif. La kermesse abbraccerà la città capitale della fisarmonica da mercoledì a domenica 15. In programma cinque straordinari giorni ricchi di eventi scanditi dalla presenza di artisti di fama nazionale ed internazionale. La cantante Tosca sarà l’ospite imperdibile al Parco delle Rimembranze giovedì con il concerto "La Bella estate": porterà in scena brani già conosciuti accanto a novità, eseguiti insieme alla sua fortissima band composta da Giovanna Famulari (violoncello, piano e voce), Massimo De Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (batteria e percussioni), Fabia Salvucci (voce e tamburi a cornice), Arabella Rustico (contrabbasso) e la partecipazione speciale di Riccardo Tesi (fisarmonica diatonica).

Il 14 il celebre doppiatore Luca Ward guiderà attraverso "Maria de Buenos Aires", la rinomata tango opera di Astor Piazzolla e Horacio Ferrer. Questa esibizione unica racconta la storia avvincente di Maria, simbolo seducente di Buenos Aires, esplorando le sue passioni e la sua vita turbolenta attraverso le vibranti melodie del tango. Apre mercoledì Richard Bona, rinomato bassista e cantante di origine camerunese, porterà sempre al Parco il suo stile unico che fonde jazz, funk e musica africana mentre la serata del 13 è affidata al compositore e contrabbassista francese Renaud Garcia Fons trio. Oltre ai concerti di alcuni dei massimi interpreti dello strumento a mantice, saranno tante le fusioni eccellenti con il teatro, l’opera, la danza e la cinematografia. Con oltre 200 artisti partecipanti al Premio ad oggi, con iscrizioni ancora aperte, l’edizione 2024 segna una crescita esponenziale di concorrenti che giungono da oltre 60 Paesi diversi. Alla super giuria composta da 50 esperti provenienti anch’essi da ogni angolo del mondo l’arduo compito di decretare i vincitori. "È necessario partecipare – ha dichiarato il sindaco Roberto Ascani accanto all’assessore alla Cultura Ruben Cittadini ieri alla presentazione – poiché nonostante le tante note difficoltà, anche quest’anno abbiamo realizzato un evento di altissima qualità".

"La Regione Marche considera questo evento fondamentale – ha sottolineato Dino Latini, presidente del Consiglio Regionale delle Marche – per il suo eccezionale valore storico, culturale e turistico. Un volano anche per la destagionalizzazione del nostro turismo". "Il valore identitario della fisarmonica rappresenta le Marche nel mondo – ha dichiarato Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione – e il Pif, che abbiamo sostenuto attraverso il bando cultura, è l’evento culturale più rappresentativo di questa identità a livello nazionale ed internazionale".

"Il distretto economico della fisarmonica si sviluppa storicamente su un’area vasta – ha dichiarato Moreno Pieroni, sindaco di Loreto – che ha reso celebri le Marche nel mondo. La presenza di Loreto a questo evento si lega a doppio filo con l’obiettivo di sostenere l’incoming turistico. Presenti Antonio Spaccarotella, direttore artistico del Pif, e Alessandro Mugnoz, direttore del Museo internazionale della fisarmonica.