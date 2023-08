Ecco il primo elisir "made in Sirolo" Brindisi e bollicine per "Elisauro"

E’ stata presentata ufficialmente la bevanda "Elisauro", realizzata con passione e competenza dallo chef televisivo Elis Marchetti e dall’eclettico Sauro Angeletti, ieri nella sala consiliare del Comune di Sirolo. E’ la prima ideata e realizzata nella perla del Conero. "Elisauro" è il risultato di una meticolosa ricerca basata sugli ingredienti del nostro territorio marchigiano, seguita da una lunga fase di sperimentazione, fatta di prove, fallimenti e continui aggiustamenti – ha detto Marchetti, accanto al sindaco Filippo Moschella -. Il risultato è una bevanda senza tempo, in grado di abbracciare i gusti di tutte le generazioni, dai più giovani ai più anziani. Il gusto un bouquet floreale unico, capace di esaltare il palato e stimolare i sensi. Per quanto riguarda lo stile, l’eleganza intramontabile dell’art nouveau si rispecchia nella cura dei dettagli e nella raffinatezza dell’estetica della bevanda. Elisauro si pone come un’icona popolare e cross generazionale, simile a un tatuaggio indimenticabile, capace di unire diverse epoche e culture". La conferenza è stata occasione per scoprire i segreti dietro questa straordinaria creazione e per incontrare direttamente i due amici che hanno dato vita a questo prodotto unico, nato dalla loro amicizia che ha dato il nome al prodotto stesso (unione delle parole Elis e Sauro). Cinque ingredienti, acqua, zucchero, alcol, anice e zafferano. Il colore è giallo come il sole. E’ prodotto da Marasco a Corinaldo, imbottigliato a mano. L’etichetta è stampata su carta da Fabriano e il design è di un osimano.