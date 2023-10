Ecco il programma della serata

Domani il festival ‘Cinematica’ di Ancona fa tappa al Teatro La Nuova Fenice di Osimo per l’omaggio a Carolyn Carlson. Dalle ore 19 alle 20.30 saranno proiettati i filmati "Karma One" e "Islands", incentrati sulla carriera della celebre coreografa e danzatrice. Alle 21.30 (ingresso 15 euro, info 0719307050 e 0712072439) andrà in scena ‘Mandala’, coreografia di Carlson interpretata da Sara Orselli. Oggi (ore 10-15) e domani (ore 10-13) allo Studio Danza di Ancona Carlson terrà la masterclass iniziata ieri (info cinematicafestival@gmail.com). Il festival proseguirà ad Ancona da giovedì 26 a domenica 29 ottobre.