Ecco il programma, la viabilità non cambia

L’Erasmus Generation Meeting si apre ufficialmente oggi e si conclude domenica. Dopo la visita della città e di una delegazione all’Amerigo Vespucci, ieri, la kermesse studentesca oggi entra nel vivo. Alle 13 il raduno dei partecipanti al monumento del Passetto, il corteo poi sfilerà nelle primissime ore del pomeriggio, con una gigantesca bandiera che comprende quelle dei Paesi partecipanti, lungo viale della Vittoria, piazza Cavour e corso Garibaldi per arrivare fino al Teatro delle Muse dove si svolgerà la cerimonia d’apertura. Alla cerimonia parteciperanno il coro studentesco dell’Univpm "Sing the future", la scuola di danza Luna Dance Center e il gruppo folk Urbanitas. In serata, e fino all’1 di notte, dj set in piazza della Repubblica con i dj Nicola Pigini, Elion e Riccardo Lori, con street food e con partecipazione gratuita e aperta alla cittadinanza. Il Comune rende noto che durante la sfilata del corteo lungo viale della Vittoria sarà comunque possibile transitare, ma verranno chiusi gli attraversamenti nei momenti del passaggio della parata. Il programma dell’Egm proseguirà domani e nei giorni successivi tra Teatro delle Muse e facoltà di Economia: domani dalle 13 alle 16 l’Expo, la fiera dell’internazionalizzazione, occasione in cui le nazioni partecipanti promuoveranno i programmi di mobilità e le opportunità offerte dalle istituzioni di istruzione superiore dei loro Paesi. Domenica cerimonia di chiusura alle Muse, con gli Egm Awards, momento in cui verranno consegnati premi e riconoscimenti su varie categorie alle sezioni del network.