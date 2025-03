Ecco il Punto unico di accesso: un aiuto sanitario e anche sociale

Il territorio dell’Ambito Territoriale sociale 10 compie un passo fondamentale verso l’integrazione socio-sanitaria con l’attivazione del Punto unico di accesso (Pua) di Fabriano. Un servizio che nasce per semplificare l’orientamento dei cittadini e fornire risposte ai bisogni di chi si trova in situazioni di fragilità, disabilità, non autosufficienza o emergenza sociale. Il Pua presentato ieri, situato al civico 107 di via Brodolini nella sede Ast, rappresenta un’evoluzione importante per il territorio, caratterizzato da una crescente carenza di servizi a fronte di un’utenza sempre più complessa. L’obiettivo è superare la frammentazione attuale, evitando ai cittadini il rimpallo tra uffici e garantendo un percorso di presa in carico che metta in rete i servizi sociali, sanitari e assistenziali disponibili. Attraverso il Pua il cittadino può accedere a un sistema integrato che collega i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, evitando lunghe attese. Massimo Mazzieri, direttore dell’integrazione socio-sanitaria per l’Ast Ancona: "Una struttura che è già operativa, tutte le mattine e con due rientri pomeridiani, e dove si può trovare un aiuto multidisciplinare. Ci si reca allo sportello, viene analizzata la propria situazione, e si riceve una risposta che può essere sanitaria (per esempio, venire indirizzati verso un reparto specifico, o attivare un’unità operativa specialistica), sociale (attivare una procedura e arrivare fino in fondo) o socio-sanitaria, mettendo in campo tutti i saperi e i servizi che gli enti offrono. "Il punto cardine è la centralità della persona – ha spiegato il presidente dell’Unione Montana Esino Frasassi, Giancarlo Sagramola - Una delle prime domande che ci colpiscono quando inizia l’iter di una richiesta, di una pratica, quando la Pubblica Amministrazione deve rispondere a un bisogno, è "Ma adesso con chi devo parlare?". Al Pua ci sarà personale sanitario e un’assistente sociale formata, che nei momenti di difficoltà accoglieranno i bisogni delle persone".