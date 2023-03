Ecco il rapper Jeezus tra Napoli e la Nigeria: l’afrobeat di "Ammò"

Due culture che si fondono: Napoli, da una parte, e la Nigeria dall’altra. Il risultato è il racconto della storia e delle radici di Jeezus, nato a Fabriano nel 1999. Nasce così ‘Ammó’, un brano afrobeatrap che si presenta subito innovativo nel panorama Urban italiano, un mix di sonorità che fanno da sfondo al ricordo del passato, dell’amore e a quel bisogno di raccontarsi che è fil rouge di tutti i brani dell’artista. La co-produzione tra Miror B. e Parker Wave, artista Warner Music tra i più promettenti dell’afro italiana, rende magico il tutto. Maxmilian Onibokun, in arte Jeezus, di origini nigeriane e partenopee, pubblica il suo primo mixtape all’etá di 17 anni: ‘Jeezus Mixtape’, che riscuote un discreto successo. Nel 2019 esce ‘Gomorra’, una produzione indipendente, che ottiene ottimi riscontri, a cui fanno seguito i singoli ufficiali ‘Fly’ e ‘Talento de barrio’, (The Saifam Group). Inizia da qui il suo percorso live nei locali marchigiani e umbri, fino ad arrivare a Milano, attirando così l’attenzione di radio e stampa regionale e nazionale. Iniziano poi le collaborazioni con realtà nazionali come Believe Italia, IngroovesUniversal Music Italia e Altafonte Italia (Keyrecords). I brani di Jeezus hanno raggiunto circa 800mila ascolti, cifra in continua crescita esponenziale.