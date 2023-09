Ecco il sorteggio degli equipaggi

Evento nell’evento, il "Trofeo Ancona in Vela" si svolgerà sabato mattina e sarà un vero palio marinaro, con la sfida tra i quartieri e le frazioni di Ancona abbinati ciascuno a un equipaggio estratto a sorte ieri dal vicesindaco Zinni a margine della conferenza stampa di presentazione della regata. San Pietro-Cardeto sarà rappresentato da Team Andelstalken di Daniele Fornari (Cn Falconara), Adriatico-Passetto da Gap V di Giovanni Stecconi (Sef Stamura), Borgo Rodi-Capodimonte, Santo Stefano-Montirozzo-Monte Marino da Mia di Alessandro Pigliapoco Nicosia (Lega Navale), Vallemiano-Pietralacroce da Ringhio I di Riccardo Refe (Ancona Yacht Club), Le Grazie-Tavernelle da Egoista di Fabio Giaccaglia (Assonautica), Archi-Piano San Lazzaro-Palombare da Hakuna Matata di Alberto Moricoli (Cn Viviani Fano), Scrima-Pinocchio da Magic Morris di Davide Bellavigna (Assonautica), Montedago-Brecce Bianche-Ponterosso-Passo Varano da Juanita di Paolo La Face (Assonautica), Palombella-Torrette da Calypso di Giorgio Taccalite (Assonautica), Collemarino-Palombina Nuova da Interceptor di Luca Mosca (Ancona Yacht Club), Posatora da Peverina Sprint di Francesca Di Palma (Four Sailing), Varano-Montacuto-Poggio-Massignano da Syrinx di Nedo Aristei (Cv Porto Recanati), Candia-Sappanico-Ghettarello da Uka Uka di Gianni Giombi (Assonautica), e Montesicuro-Gallignano-Paterno da Wild Dog di Claudio Ciarmatori (Lega Navale).

Nell’edizione zero, lo scorso anno, l’equipaggio di Syrinx aveva portato al successo il quartiere Palombare. La premiazione del trofeo è in programma per sabato pomeriggio alle 17 al triangolone di Marina Dorica, seguirà una dimostrazione ed esercitazione aperta a tutti delle manovre salvavita "mass training", nell’ambito del progetto Cuore Ancona Città Cardioprotetta, promosso dal Comune di Ancona in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

g.p.