Ecco il teatro tra amore e follia: s’inizia con Perrotta che fa Ligabue

"Un Bès", al teatro comunale di Montecarotto inaugura il 17 febbraio (ore 21) la nuova rassegna teatrale "tra amore e follia" che si chiuderà il 13 maggio. "Un Bès" è lo spettacolo pluripremiato, di e con Mario Perrotta dedicato al pittore Antonio Ligabue. Uno spettacolo poetico, toccante, profondo e drammaticamente vero, "un ritratto palpitante di un artista e di una vita solitaria" com’è stato definito. Mario Perrotta, figura tra le più interessanti del panorama teatrale italiano contemporaneo, veste i panni di Antonio Ligabue per indagare l’uomo, la coscienza di colui che era considerato "lo scemo del paese" e al contempo un grande e geniale artista, tra i più grandi maestri del colore. Dall’infanzia, rifiutato dalla madre in Svizzera, a una vita in cui ha sempre atteso quel bés mai arrivato, Ligabue ha avuto un’esistenza ai margini che lo ha reso sempre un diverso. Perrotta traccia una riflessione sulla solitudine del pittore emiliano, sul suo stare oltre il confine: "Voglio stare anch’io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori" afferma l’attore.

Si proseguirà il 16 marzo con Filippo Paolasini e Lucia Bianchi protagonisti di "Ciao amore ciao. Un’inchiesta su Luigi Tenco", per una produzione Asini Bardasci. Lo spettacolo si muove tra musica, parole e ricerca storica attorno alla figura di Luigi Tenco, tra i grandi miti della storia della musica italiana. Il racconto della vita di un cantautore romantico e dannato, il suo sguardo glaciale, così vero da renderlo diverso dai colleghi finti e patinati dello star system della musica italiana del tempo. Il suo è stato un suicidio o un omicidio? Rimane certo che la sua esistenza in vita abbia donato a tutta la musica italiana un’immensa eredità artistica.

Il 22 aprile spazio alle risate con Cesare Catà in "Se Giasone fosse rimasto single", lezione spettacolo in cui si mescolano i linguaggi della filosofia e della stand-up comedy. Chiude la rassegna il 13 maggio "In faccia al mare", performance finale del laboratorio di teatro integrazione della Rete del Sollievo di Jesi Asp Ambito IX e Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale Asur Area Vasta 2 di Jesi, Cooss Marche. La regia è di Lucia Palozzi e Arianna Baldini. Biglietti da 15 (ridotto) a 18 euro, 3 per ‘In faccia al mare’. Riduzione valida per under 25, over 65 e convenzionati. Promo carnet 4 spettacoli: 42 euro. Info e biglietti: 0731.56590 oppure 334.1684688.