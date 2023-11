Ecco il teatro tra famiglia e follia

Un cartellone che corre intorno al filo conduttore famiglia e follia. La seconda stagione della rassegna di prosa "Perdere la testa" propone quattro titoli per cinque recite al Teatro Comunale di Montecarotto, dal 5 dicembre al 18 maggio. Una stagione pop, frizzante e coinvolgente, con artisti nazionali e del territorio, per una ritrovata voglia di scoprire, stupirsi e stare insieme a teatro. Il cartellone che ha la direzione artistica e organizzativa del teatro Giovani Teatro Pirata si aprirà il 5 dicembre (ore 21) con Mammadimerda in "La recita di Natale" con Sarah Malnerich e Francesca Fiore per la regia di Antonella Questa. Un po’ più interattivo di uno spettacolo, un po’ meno di una riunione di condominio la commedia parte dai novi studi della "prestigiosa università del Massaciassez che dimostrano che a Natale il carico mentale femminile aumenta del 357%. La vita delle donne è come un panettone: uno slalom tra i canditi". Francesca Fiore e Sarah Malnerich hanno inventato Mammadimerda, il blog più dissacrante e ironico sulla maternità. Seguite da una community di oltre 200mila followers, composta solo da un 5% di maschi, Francesca e Sarah propongono una narrazione alternativa necessaria, con cui hanno rovesciato gli stereotipi sulla figura materna e attraversato tutti i temi del femminile, con comicità e irriverenza, lanciato e condotto campagne sociali.

Il 27 gennaio (ore 21) al teatro di Montecarotto approderà la compagnia LisiMilani con "Relazioni necessarie" di e con Valentina Lisi, regia, ideazione e cura dell’animazione di Nadia Milani. Al centro della scena convenzioni e stereotipi sociali, con un pizzico di ironia. Seguirà il 24 febbraio (ore 21) "Il papà di Dio" del teatro Rebis. Uno spettacolo tratto dall’omonimo romanzo a fumetti di Maicol&Mirco con Meri Bracalente, Andrea Filipponi, Sergio Licatalosi e Fernando Micucci. Regia e scrittura scenica sono di Andrea Fazzini. Maicol&Mirco sono tra i più importanti autori del fumetto italiano, con cui il Teatro Rebis ha iniziato una collaborazione allestendo nel 2016 lo spettacolo Scarabocchi, la metamorfosi scenica delle loro vignette, caratterizzate dalla feroce comicità dei testi e dall’immediatezza folgorante del segno grafico. La collaborazione è proseguita con la creazione di un nuovo spettacolo, dove ancora una volta le tematiche di maicol&mirco – la solitudine, la morte, la relazione con l’altro e col divino, l’esistenza e la desistenza – sono state rielaborate con uno stile minimale, alternando scene comiche e irriverenti a momenti lirici, carichi d’astrazione linguistica e filosofica.

Chiuderà la stagione il 18 maggio (ore 21) "Viva la mamma", spettacolo finale del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Jesi Asp Ambito IX, in collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale Jesi AST 2 Ancona, Cooss Marche. A cura di Teatro Giovani Teatro Pirata. La regia è di Simone Guerro e Arianna Baldini. Al centro le relazioni familiari, "fonte di amore e dannazione". Info e biglietti: da 3 a 15 euro: 0731.56590 - 334.1684688.

Sara Ferreri