Ecco il "Trofeo del Cuore" per ricordare lo studente Federico Frezzotti

Torna il "Trofeo del Cuore", la finalissima della nona edizione è prevista domani, allo Stadio Del Conero. Sei le scuole che si contenderanno il titolo della tradizionale kermesse di beneficenza, nata in memoria di Federico Frezzotti, il 13enne morto nel 2009 a causa di un incidente stradale. Domani, a bordo campo, ci saranno anche i familiari di Federico. Voluta dagli alunni dei vari istituti di scuola media di secondo grado, è da tempo una competizione amichevole tra le più partecipate. A scendere in campo, a scopo benefico, i calciatori del Classico Carlo Rinaldini, dello Scientifico Galileo Galilei, del Savoia – Benincasa, del Vanvitelli-Stracca-Angelini, del Volterra – Elia e del Cambi – Serrani di Falconara. Presenti i sindaci di Ancona e Falconara, Daniele Silvetti e Stefania Signorini.

Beneficenza, fair play e rispetto: "Lo scorso martedì si sono giocate al campo sportivo di Vallemiano le partite tra le sei squadre suddivise in due gironi per individuare le finaliste – dice Fiorello Gramillano, presidente dell’Associazione ´Ragazzi e amici del Galilei´, ex sindaco dorico nonché dirigente scolastico in pensione – Domani, negli spazi dello stadio, concessi per l’occasione dal Comune, si giocheranno le partite finali per stabilire la graduatoria definitiva e aggiudicare il ´Trofeo del Cuore´. Alle partite – continua Gramillano – assisteranno gli studenti delle varie scuole che devolveranno un contributo volontario a favore dell’Unicef". Proprio per l’Unicef ci sarà la presidente del Comitato provinciale di Ancona, Paola Guidi. "La manifestazione presenta diverse finalità importanti per tutti gli studenti e in particolare vuole ricordare Federico Frezzotti, sempre presente nei nostri cuori e nelle nostre menti – ricorda Gramillano – Un momento anche per rammentare ai giovani il pericolo che può rappresentare la strada. E poi, chiaramente, c’è la beneficenza a favore dell’Unicef, fatta col contributo volontario dei ragazzi, che testimonia la loro volontà di promuovere il rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo".

Nicolò Moricci